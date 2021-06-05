В партии Гахария раскрыли секрет финансирования

Один из лидеров партии пообещал журналистам, что вся информация о пожертвованиях будет доступна общественности

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Деньги на партию "За Грузию" бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария выделили сами члены партии, заявил один из ее лидеров Кахабер Кемоклидзе.

На прошлой неделе Гахария презентовал свою новую партию, в которую вошли чиновники, эксперты и бизнесмены средней руки. Среди возможных финансистов партии СМИ были названы бизнесмен Вано Чхартишвили и основатель правящей партии страны "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

"У нас очень простой и скромный офис. А деньги – это средства, которые каждый из нас исходя из своих возможностей выделил на минимальные расходы как донацию", – сказал Кемоклидзе.

В то же время он пообещал журналистам, что вся информация о пожертвованиях партии будет доступна общественности.

Согласно отчетам Государственной службы аудита, траты крупных партий, показывающих достойные результаты на выборах, измеряются большими суммами в год, и, естественно, ни одна партия не обходится без пожертвований бизнесменов.

За отчетами о пожертвованиях партиям следит Служба государственного аудита, которая периодически публикует отчеты о пожертвованиях партий.

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