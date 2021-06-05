Компромат на Гахария от "Грузинской мечты": кто стоит за отставкой экс-премьера Грузии

По версии правящей партии, в момент решения вопроса о заключении под стражу лидера "Нацдвижения" Ники Мелия и отставки Георгия Гахария был составлен план государственного переворота

Правящая партия "Грузинская мечта-демократическая Грузия" озвучила скандальные подробности отставки Гахария с поста премьер-министра, связав его персону с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, в ответ партия Гахария потребовала расследования и доказательств.

Георгий Гахария на прошлой неделе вернулся в грузинскую политику в качестве лидера новой оппозиционной партии "За Грузию". На презентации партии он заявил, что правящая партия стала больше заботится о своих интересах и борьбе с политическими оппонентами нежели об интересах государства, а также намекнул на факты коррупции и непотизма.

Появление в политике одного из самых популярных премьер-министров Грузии и, по прогнозам экспертов, рассчитывающего на часть электората правящей партии не прошло незаметным для "Грузинской мечты".

Спустя почти неделю после возвращения Гахария в большую политику лидер "Грузинской мечты" сделал скандальное заявление о связи экс-премьера с главным оппонентом правящей партии - "Единым национальным движением" и фигурой экс-президента Грузии Михаилом Саакашвили, за последние годы ставшего отрицательным персонажем.

В партии Гахария подобное заявление назвали клеветой, а в "Национальном движении" объяснили такие заявления страхом перед Гахария.

Теория "Грузинской мечты"

По версии правящей партии, в Киеве, где находится Саакашвили, в момент решения вопроса о заключении под стражу лидера "Нацдвижения" Ники Мелия был составлен план государственного переворота.

Как заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, у "Нацдвижения" был план силовой смены власти за 2-3 дня, и были люди в министерствах внутренних дел и обороны, которые были готовы перейти под флаги альтернативного правительства.

По словам Кобахидзе, о связи Гахария с планами "Нацдвижения" говорит то, что именно на этот срок, два-три дня, он, будучи премьером, просил отложить задержание Мелия.

Однако при этом Кобахидзе утверждает, что не знает, кто из силовых структур был готов перейти на сторону альтернативного правительства, но ему точно известно, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили к 19 февраля должен был вернуться в Грузию при помощи давления активистов.

Ответ оппонентов

В "Нацдвижении" теорию Кобахидзе назвали несерьезной.

"Сложно об этом говорить серьезно. "Грузинская мечта" показала свое лицо – она терпит крах, раскалывается и испугана. Весь этот период Гахария был первым номером списка, главным кризис-менеджером, а сейчас мы слышим абсурдные обвинения в его адрес", - сказала представитель "Нацдвижения" Хатия Деканоидзе.

По ее словам, обвинения в адрес Гахария связаны со страхом правящей партии потерять избирателей.

Если "Грузинская мечта" не сможет набрать голоса минимум 43% избирателей по Грузии, то в стране будут назначены внеочередные выборы. На последних парламентских выборах партия получила 48,22% голосов при явке 56,11%.

А вот в партии Гахария потребовали расследования против Кобахидзе.

"Кобахидзе вчера заявил, что на протяжении четырёх месяцев он скрывал от граждан Грузии, в том числе от избирателей "Грузинской мечты", что в стране готовился переворот с участием премьер-министра страны, полиции и солдат, которые продолжают находиться на службе в вооруженных силах и полиции Грузии. Мы считаем, что отсутствие реагирования на столь абсурдные заявления нанесет еще больший ущерб интересам государства и международной репутации страны. Поэтому мы требуем немедленного расследования комментариев, сделанных вчера действующим председателем правящей партии", - сказал представитель партии Кахабер Кемоклидзе.

Политическая реальность Грузии

В Грузии осенью пройдут выборы в органы местной власти. До этого правящая партия должна выполнить все условия соглашения с оппозицией, подписанного при посредничестве представителей Запада.

Между тем, западные институты усилили критику правящей партии за подготовленные законопроекты и предпринятые действия для решения политического кризиса.

Опросы общественного мнения, проводимые до появления в политике Гахария, показывают снижение рейтинга всех действующих политических партий и высокий рейтинг самого Гахария.

Чтобы исправить ситуацию, "Грузинская мечта" почти за пять месяцев до выборов уже начала предвыборную кампанию, а также, по информации СМИ, стала проводить внутреннее исследование, чтобы оценить свое положение.

Лидеры правящей партии заявляют о намерении одержать уверенную победу на выборах. Уверена в своей победе и грузинская оппозиция, которая снова раскололась и ведет игру по одиночке.

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