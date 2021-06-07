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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс

Глава МИД Латвии прибывает в Грузию с официальным визитом

© photo: Sputnik / Александр Максименко
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (617)
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Sputnik Грузия
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В ходе визита в Грузию министр иностранных дел Латвии также проведет встречи с премьер-министром и спикером парламента

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс прибывает в Тбилиси с официальным двухдневным визитом в понедельник, сообщает пресс-служба МИД Грузии.

В рамках визита министр иностранных дел Давид Залкалиани проведет личную встречу с министром иностранных дел Латвии, после чего состоится встреча в расширенном составе между делегациями двух стран.

Рига Латвия
© AP Photo / David Keyton
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В ходе визита в Грузию министр иностранных дел Латвии также проведет встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Кахой Кучавой. На переговорах стороны обсудят вопросы углубления двухстороннего сотрудничества, евроатлантическое будущее Грузии, а также политический диалог в Грузии при посредничестве ЕС.

Эдгар Ринкевичс отдаст дань памяти павшим борцам за единство страны и возложит венок к Мемориалу Героев, а также сделает запись в книге отзывов.

Грузия и Латвия установили дипломатические отношения 11 марта 1993 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования, сельского хозяйства и здравоохранения.

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Темы:
Внешняя политика Грузии (617)
Теги:
Латвия, Давид Залкалиани, МИД Грузии, Грузия

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