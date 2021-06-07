"Гахария не мой проект" – Бидзина Иванишвили

Ушедший из политики миллиардер обвинил экс-премьера в измене не только своей партии, но и собственному государству

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Миллиардер и основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили отрицает свою причастность к созданию экс-премьером страны Георгием Гахария своей партии и называет подобное сотрудничество "совершенно неприемлемым" для себя.

Гахария подал в отставку с поста премьер-министра и ушел из правящей партии в феврале этого года. Причиной отставки бывшего премьера стали разногласия с руководством партии, в том числе с ее председателем Ираклием Кобахидзе из-за ареста лидера главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ники Мелия.

Недавно Гахария вернулся в грузинскую политику в качестве лидера новой оппозиционной партии "За Грузию". Уже известно, что партия примет участие в выборах местного самоуправления, которые пройдут в стране осенью текущего года.

В понедельник Бидзина Иванишвили, который ушел из политики в начале года и с тех пор не проявлял себя публично, распространил первое политическое заявление.

Как отмечает Иванишвили, после ухода из политики он не делал ни одного прямого или косвенного заявления по поводу текущих в Грузии политических процессов и не высказывал своей позиции, чтобы не давать повода для политических спекуляций.

"Уйдя из политики, естественно, я не разрывал связи с представителями общественности. Я получаю информацию о важных событиях от членов семьи, друзей, родственников, знакомых. От них я узнал о спонтанных или намеренно распространенных слухах о том, что якобы партия Георгия Гахария является моим т. н. политическим проектом. Поскольку, несмотря на уход из политики, я вновь вижу попытки связать мое имя с грузинской политикой распространением ложной информации, считаю себя обязанным дать небольшое разъяснение в связи с данной темой", – пишет Иванишвили.

По его словам, создание сателлитных псевдопартий, которое уже много лет является порочной практикой в Грузии, не его почерк.

"Создание псевдопартий само по себе неправильное явление. Политическое сотрудничество с Георгием Гахария для меня и так было бы совершенно неприемлемым. За все эти годы мы стали свидетелями множества политических ошибок в грузинской политике, и я думал, что в этом плане меня больше ничто и никто не удивит. Однако то, что сделал Георгий Гахария в феврале этого года, даже на этом фоне вызывает удивление", – говорит Иванишвили.

Один из лидеров правящей партии и самый влиятельный государственный чиновник ушел в отставку в совершенно непонятное время по совершенно неслыханной причине – он не хотел защищать верховенство закона и исполнения закона, к чему призывала вся политическая команда, отмечает Иванишвили.

Он считает, что действия Гахария в феврале были предательством своей команды, более того – "прямая измена собственному государству".

"Верховенство права и закона – краеугольный камень любого государства. Прежде всего, именно отношением к верховенству закона, должна быть оценена и измерена деятельность любого политика и государственного чиновника. Когда высокопоставленный чиновник выступает против верховенства закона и покидает свой пост под этим предлогом, трудно представить себе более серьезное политическое преступление. Хочу с сожалением отметить, что все это вызвало у меня сильное разочарование", – говорится в заявлении.

По словам Иванишвили, логическим продолжением всего этого стало создание Георгием Гахарией своей партии.

"Его партия не имеет никакой идеологической или концептуальной основы, это явный ситуативный инструмент, позволяющий отнять у правящей партии хоть небольшое количество голосов избирателей. Одно из моих любимых высказываний – нет худа без добра. Был расчет на то, что отставка Гахария приведет к серьезному политическому кризису. Однако, как видим, сильная, прогрессивная и опытная команда правящей партии смогла легко преодолеть трудности и укрепить государственные институты. Несмотря на то, что после моего ухода из политики, сменились два ведущих правительственных чиновника, государство продолжает стабильно функционировать", – отмечает Иванишвили.

Главным он считает, что правящая партия не зависит от отдельных личностей, она сильна, как единая команда, которая любит страну, имеет ценности и твердо защищает интересы государства.

"В этом смысле полным антиподом "Грузинской мечты" является "Национальное движение", которое от начала и до конца зависит от своего единоличного лидера с тяжелым криминальным прошлым. Достаточно этому лидеру отойти от публичного пространства, и его партия мгновенно рухнет. Одним из главных результатов, которых достигла "Грузинская мечта" вместе со мной и моим уходом из политики, является конец порочной традиции культа личности и мессианизма в Грузии", – считает Иванишвили.

Иванишвили глубоко убежден, что основанная им партия будет и дальше "успешно обеспечивать твердость государства, защиту демократических институтов, верховенство права и закона, что является необходимым условием для развития государства".

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.