Латвия предоставит Грузии 15 тысяч доз вакцины от коронавируса

В рамках двухдневного визита министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс первую встречу в Тбилиси провел со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Латвия безвозмездно предоставит Грузии 15 тысяч доз вакцин от коронавируса, об этом заявил министр иностранных дел прибалтийской страны Эдгар Ринкевичс на брифинге после встречи со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани.

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств двух государств обсудили широкий спектр вопросов двустороннего и многостороннего политического сотрудничества и перспективы дальнейшего углубления межгосударственных связей, а также вопросы глобальной и региональной политики.

"Я рад, что мы дали толчок процессу и, учитывая логистический вопрос, в Грузию будет доставлено 15 тысяч доз вакцины против коронавируса", – сказал министр.

Ринкевичc подчеркнул важность совместных усилий в борьбе с пандемией.

Министр иностранных дел Латвии также затронул тему возобновления прямых авиарейсов и отметил, что "Air Baltic" выполняет авиаперевозки по маршруту Тбилиси-Рига три раза в неделю, и выразил надежду, что авиасообщение между двумя странами в скором времени вернется к допандемийному графику, что увеличит обмен туристическими потоками между странами.

Со своей стороны министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани подчеркнул, что Латвия является ближайшим союзником Грузии, и Грузия особенно ценит лояльность и дружбу, которые Латвия и министр Эдгар Ринкевичc проявляли и проявляют к Грузии на протяжении многих лет.

"Визит министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевичcа является ярким проявлением ориентированного на результат партнерства между нашими странами и четким посланием Латвии о поддержке Грузии", – сказал Залкалиани.

В рамках визита глава МИД Латвии встретится также с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Кахой Кучава.

Грузия и Латвия установили дипломатические отношения 11 марта 1993 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования, сельского хозяйства и здравоохранения.

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