Две новые оппозиционные фракции проходят процедуру регистрации в парламенте Грузии

Комитет по процедурным вопросам и правилам проголосовал сегодня за две оппозиционные фракции и одну политическую группу

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Комитет по процедурным вопросам и правилам проголосовал за две новые фракций в парламенте Грузии – "Группа реформ Шарля Мишеля" и "Единое национальное движение" – Объединенная оппозиция "Сила в единстве".

Фракция "Единое национальное движение" – Объединенная оппозиция "Сила в единстве" представлена 32 депутатами, возглавит ее Хатия Деканоидзе. В заместителях у нее будут Леван Бежашвили, Георгий Ботковели и Нато Чхеидзе.

Это будет самая крупная оппозиционная фракция, объединяющая всех депутатов от блока ЕНД, за исключением Григола Вашадзе, Саломе Самадашвили, Тамар Кордзая и Хатуны Самнидзе.

Что касается фракции "Группа реформ Шарля Мишеля", в нее вошли три депутата от "Стратегии Агмашенебели" – Теона Акубардия, Паата Манджгаладзе, Георгий Вашадзе, а также Зураб Гирчи Джапаридзе партия (партия "Гирчи – Больше свободы") и два независимых депутата Григол Вашадзе и Тариэл Накаидзе. Возглавляет фракцию лидер "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе. Ее заместителем избран Паата Манджгаладзе.

На сегодняшнем заседании комитета по процедурным вопросам также была сформирована одна политическая группа – "Европейские социалисты". Лидером политической группы из четырех человек стал Фридон Инджия.

Согласно новому регламенту, политическая группа пользуется точно такими же правами и привилегиями, что и парламентская фракция.

Первую оппозиционную парламентскую фракцию в парламенте 10-го созыва сформировала партия "Лело" вместе с Саломе Самадашвили и Шалвой Шавгулидзе. Она зарегистрирована под названием "Лело – партнерство для Грузии".

Часть оппозиционных депутатов вошла в парламент после шестимесячного бойкота 27 апреля, предварительно подписав соглашение президента Европейского совета Шарля Мишеля о выходе Грузии из политического кризиса. Позже всех решение о входе в парламент принял и блок "Единое национальное движение – Сила в единстве".

Всего в парламенте Грузии 150 депутатов, из них 84 – представители правящей партии "Грузинская мечта".

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