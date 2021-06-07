А был ли заговор? Гахария требует начать расследование обвинений Кобахидзе

Партия "За Грузию" сделала официальное заявление с требованием начать следствие не только по озвученным обвинениям против ее лидера, но и против самого Ираклия Кобахидзе, который четыре месяца скрывал информацию о возможном тяжком преступлении

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Партия "За Грузию", основанная бывшим премьер-министром Георгием Гахария, обратилась в прокуратуру и Службу государственной безопасности с требованием начать расследование обвинений, высказанных председателем правящей партии "Грузинская мечта" Ираклием Кобахидзе, об этом говорится в обнародованном сегодня заявлении партии.

Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе утверждал, что у ЕНД был план силовой смены власти за 2-3 дня и были люди в министерствах внутренних дел и обороны, которые были готовы перейти под флаги альтернативного правительства.

По словам Кобахидзе, о связи Гахария с планами "Нацдвижения" говорит то, что именно на этот срок - два-три дня - он, будучи премьером, просил отложить арест лидера ЕНД Ники Мелия.

Однако при этом Кобахидзе утверждает, что не знает, кто из силовых структур был готов перейти на сторону альтернативного правительства, но ему точно известно, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили к 19 февраля собирался вернуться в Грузию.

Партия "За Грузию" требует, чтобы расследование было объективным и были даны ответы на обвинения в максимально разумные сроки.

"4 июня этого года председатель политического объединения граждан "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в телепрограмме "Ночной курьер" на ТВ "Рустави 2" заявил о возможном преступлении - о готовящемся в феврале этого года заговоре с целью свержения и захвата государственной власти, в причастности к которому он обвинил тогдашнего премьер-министра Георгия Гахария, полицию и военных. По его же словам, к такому заключению они пришли на основании информации, полученной из Украины и политического объединения граждан "Единое национальное движение", - говорится в заявлении.

Как заявляют в партии, согласно части первой статьи 101 Уголовно-процессуального кодекса Грузии, основанием для начала расследования является информация о преступлении, предоставленная следователю или прокурору, выявленная в ходе уголовного процесса или опубликованная в СМИ. А информация, распространяемая Ираклием Кобахидзе в СМИ, содержит признаки возможного тяжкого преступления, в котором последний обвиняет бывшего премьер-министра, действующих полицейских и военных.

"Оставление этого факта без ответа наносит еще больший ущерб интересам государства, наносит непоправимый ущерб полиции и Силам обороны, внутренней безопасности государства и международному имиджу страны", - подчеркивается в заявлении.

В партии Гахария отмечают, что как явствует из интервью Ираклия Кобахидзе, он располагал этой информацией четыре месяца, но не сообщил о готовящемся преступлении, что также уголовно наказуемо (статья 376 УК Грузии).

Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра и ушел из правящей партии в феврале этого года. Причиной отставки бывшего премьера стали разногласия с руководством партии, в том числе с ее председателем Ираклием Кобахидзе из-за ареста лидера главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ники Мелия.

Недавно Гахария вернулся в грузинскую политику в качестве лидера новой оппозиционной партии "За Грузию". Уже известно, что партия примет участие в выборах местного самоуправления, которые пройдут в стране осенью 2021 года.

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