Сателлит Иванишвили или оппозиционер? Кто на самом деле Георгий Гахария

Мнения по поводу нового игрока на политической арене и его партии в правящей партии и оппозиции не особенно расходятся - ни один из них своим признавать Гахария не собирается, но все в нем видят серьезного соперника

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Спустя почти полгода после своего ухода из политики миллиардер и основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили нарушил молчание.

Первое публичное заявление он сделал вскоре после того, как экс-премьер Георгий Гахария Гахария вернулся в грузинскую политику в качестве лидера новой оппозиционной партии "За Грузию" и сделал заявку на активное участие в политической жизни.

Политическая активация экс-премьера и слухи о возможной причастности Иванишвили к этому и вынудили миллиардера сделать разъяснения. Иванишвили назвал сотрудничество с Гахария "совершенно неприемлемым" для себя и дал четко понять, что партия экс-премьера – не является его политическим проектом.

По мнению Иванишвили, партия Гахария не имеет никакой идеологической или концептуальной основы и она создана лишь для того, чтобы забрать у правящей партии голоса избирателей.

Иванишвили также резко раскритиковал Гахария за то, что один из лидеров правящей партии и самый влиятельный государственный чиновник ушел в отставку "в совершенно непонятное время по совершенно неслыханной причине".

Он считает, что Гахария в феврале предал не только свою команду, но "изменил собственному государству".

Реакции на заявление Иванишвили не заставили себя ждать. Одним из первых отреагировал и сам главный адресат критики. Свою позицию Гахария выразил в коротком посте на своей странице в социальной сети Facebook.

"События развиваются интереснее и быстрее, чем ожидалось… Никто и ничто не может остановить правду. В конце концов, это все поймут. Опять без сплетен, объединимся за Грузию, не против кого-то!" - написал Гахария.

Реакция "Грузинской мечты"

Заявление Иванишвили прокомментировали представители исполнительной власти Грузии. По словам министра культуры, спорта и молодежи Теи Цулукаини, сегодняшнее заявление Иванишвили плохо отразится на команде Гахария.

"Реально своими действиями они вынудили ушедшего из политики Иванишвили вернуться, сделать заявление и сказать, что Гахария не его проект", - заявила Цулукиани журналистам.

Иванишвили в своем заявлении говорит правду – партия Гахария создана, чтобы отобрать определенное количество голосов у "Грузинской мечты", отметила Цулукиани.

"Посмотрим, настанет и время борьбы, и все мы придем на избирательные участки. Это было необъяснимым решением, это было непригодным решением уйти из команды в последний момент. Думаю, политически мы увидим это у избирательной урны, когда подсчитаем голоса. Когда у тебя есть претензия на лидерство, то ты не должен бросать команду. Это как дважды два четыре в любой политической борьбе", - отметила Цулукиани.

По словам депутата парламента Грузии от правящей партии Созара Субари, экс-премьер "предал" государство и команду в важный для страны момент.

"Это было предательством не только команды, но и государства, верховенства закона, нож в спину, поскольку когда закон должен быть исполнен, а премьер говорит, что он против исполнения закона и уходит с поста, у этого может быть своя цель. Целью этого человека было разрушить государственные институты, что не сбылось. Гахария и его команда ходили по регионам и распространяли слухи, что они - альтернатива Иванишвили. Как видно, Иванишвили посчитал нужным ответить на эту ложь и это предательство", - заявил Субари.

Депутат от большинства Ираклий Кадагишвили считает, что заявление Иванишвили поставил точку в политических спекуляциях.

"Ушедший из политики человек был вынужден сделать заявление. Это ставит точку на всех спекуляциях по поводу того, является ли Георгий Гахария проектом Иванишвили и "Грузинской мечтой-2". Шаг, который он предпринял в критический момент, нанес серьезный ущерб не только "Грузинской мечте", но и стабильности государства", - заявил Кадагишвили.

Гахария подал в отставку с поста премьер-министра и ушел из правящей партии в феврале этого года. Причиной отставки бывшего премьера стали разногласия с руководством партии, в том числе с ее председателем Ираклием Кобахидзе из-за ареста лидера главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ники Мелия.

Что думают в оппозиции

Правящая партия пытается дистанцироваться от Гахария, поскольку в том случае, если "Грузинская мечта" не сможет набрать 43% голосов избирателей на предстоящих выборах в органы самоуправления, то это ей будет невыгодно – считает депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия.

По его словам, именно поэтому "Грузинская мечта" публично говорит, что Гахария – настоящий оппозиционер и он не с ними.

"Предположительно, Гахария готовится к активной избирательной кампании. В этом процессе мы сможем услышать все. Я не верю в то, что Бидзина Иванишвили боится Гахария. Однако "Грузинская мечта" допускает, что он может забрать часть голосов избирателей. Их кампания совершенно естественна, и оппозиция тоже начнет подобную кампанию", - заявил Хвичия.

Заявление Иванишвили также прокомментировал депутат от оппозиционной партии "Лело", экс-спикер парламента Грузии Давид Усупашвили.

"Бидзина Иванишвили лучше заранее пусть скажет, кто еще его предаст. В последние годы он только тем и занят, что постфактум, когда кто-то выходит из сферы его влияния или сотрудничества, называет их предателями и чем только еще не называет. Наверно будет лучше, если он сейчас же скажет, кто эти люди, которых он в будущем объявит предателями", - заявил Усупашвили.

По словам члена бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Георгия Ботковали, "разборки" между Иванишвили и Гахария не смогут изменить планов оппозиции.

"Пусть Гахария и Иванишвили между собой разбираются, кто чей человек. Мы следуем своим путем и собираемся освободить эту страну от вредоносного правления "Грузинской мечты", - отметил Ботковели.

Между тем, в оппозиционной партии "Европейская Грузия" уверены, что Гахария не уходил с орбиты влияния Иванишвили.

"Сейчас главная цель Иванишвили и "Грузинской мечты" сделать Гахария якобы игроком на оппозиционном фланге, и поэтому было сделано это заявление (Иванишвили). Безусловно, Гахария остается проектом Бидзины Иванишвили. Он всегда рабски повиновался и никогда не уходил с той орбиты, которая называется влияние Бидзины Иванишвили", - заявил член партии "Европейская Грузия" Лаша Дамения.

На сегодняшний день Гахария – один из самых популярных грузинских политиков и ушедших в отставку премьер-министров. Любой его пост и фотография в социальных сетях набирают тысячи лайков, что является рекордом для грузинской политики.

В последнем исследовании общественного мнения, проведенном Международным республиканским институтом США (IRI), в феврале 2021 года, Гахария занял второе место в рейтинге самых популярных персон после Патриарха Грузии Илии II.

Еще до создания партии он перетянул на свою сторону шесть депутатов парламента, а также часть региональных чиновников в различных структурах.

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