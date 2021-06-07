ЦИК Грузии проведет пилотные выборы по новой технологии голосования

Пилотные выборы, которые на практике должны проверить, как действуют новые технологии голосования, состоятся в субботу, 12 июня. В них примут участие около тысячи человек

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Пилотные выборы для тестирования электронных технологий, которые внедряются в рамках избирательной реформы, состоятся в субботу, 12 июня, решение принято сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии Грузии.

На рабочей встрече в понедельник представители политических партий и неправительственных организаций обсудили вопрос внедрения электронных технологий в избирательный процесс. В частности, разговор касался таких вопросов, как штрих-коды, идентификация избирателей и процесс подсчета бюллетеней в присутствии камер. В пилотных выборах примут участие около тысячи человек.

По словам заместителя председателя Центризбиркома Георгия Шарабидзе, все подготовленные материалы будут отправлены в НПО, международные организации и партии. До выборов в органы местного самоуправления будет сделано все для того, чтобы изменения подоспели к сроку.

"Сегодня в избирательной администрации состоялась очередная встреча. Такие встречи проводились интенсивно уже две-три недели, и сегодня рабочая группа представила представителям международных и местных неправительственных организаций, а также представителям партий те обговоренные и переработанные возможные варианты, которые могут сделать избирательный процесс более прозрачным", - сказал Шарабидзе.

По его словам, после пилотных выборов в субботу все участвующие в процессе стороны обсудят наглядные проблемы и примут решение. Если члены рабочих групп сочтут их эффективными, стороны перейдут к следующему этапу реализации.

На заседании не обошлось и без эксцессов. Представитель Лейбористской партии покинул заседание в знак протеста против присутствия на встрече главы ЦИК Тамар Жвания. Именно Жвания многие оппозиционные партии винят в фальсификации результатов парламентских выборов в октябре 2020 года.

Жвания возглавляет ЦИК Грузии с 2013 года. В декабре 2018 года она была переизбрана председателем Центризбиркома на второй срок.

Оппозиции и правящей партии удалось добиться компромисса по большинству вопросов реформы избирательной системы, но не в вопросе отставки Жвания. Согласно соглашению президента Евросовета Шарля Мишеля, стороны должны изменить Избирательный кодекс Грузии таким образом, чтобы отразить в нем все рекомендации БДИПЧ и Венецианской комиссии.

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