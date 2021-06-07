Президент Литвы посетит Грузию с официальным визитом

В программе визита встреча с местной литовской общиной и представителями грузинских неправительственных организаций

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Президент Литвы Гитанас Науседа и первая леди Диана Науседене посетят Грузию с официальным двухдневным визитом 10 июня, сообщает администрации президента Литвы.

"Цель визита - выразить солидарность со стремлением Грузии к евроатлантической интеграции, осуществлению реформ и укреплению демократии", - говорится в заявлении.

В рамках визита президент Литвы встретится со своим грузинским коллегой президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Кахой Кучава.

В программе визита также встреча с местной литовской общиной и представителями грузинских неправительственных организаций. Также запланирована встреча с Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией II.

Это первый официальный визит президента Науседа в Грузию.

Грузия и Литва установили дипломатические отношения 16 сентября 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования, сельского хозяйства и здравоохранения.

В мае 2018 года в грузинский язык официально ввели новое название Литвы – Лиетува (Lietuva). Решение называть Литву по-новому представляет собой ответный жест со стороны департамента государственного языка Грузии на то, что с 3 мая этого года в литовский язык внедрено аутентичное название Грузии – Сакартвело (Sakartvelo). Таким образом, Литва стала первой страной, которая стала использовать название "Сакартвело" в отношении Грузии.

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