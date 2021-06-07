Суд освободил задержанных противников строительства Намахвани ГЭС

Параллельно с процессом перед зданием Кутаисского суда прошла акция протеста активистов, которые называют себя "Защитниками ущелья Риони"

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Кутаисский городской суд освободил задержанных на акции 27 мая противников строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети длится уже более семи месяцев - 224 дня. Проведя ряд масштабных акций в Кутаиси, протестующие из регионов Грузии 23 мая прибыли в Тбилиси. В ультимативной форме они выдвинули правительству ряд требований, которые так и не были выполнены, после чего протест продолжился в ущелье реки Риони.

Протестующие требуют упразднить соглашение и контракт между правительством Грузии и компанией-контрактором ENKA о строительстве ГЭС, аннулировать постановление правительства, отправить в отставку министра экономики Грузии Натию Турнава, а также объявить временный мораторий на проекты, осуществляемые в энергосекторе страны.

Под давлением общественности правительство Грузии приняло решение объявить мораторий на строительство плотины на срок от 9 до 12 месяцев.

Восемь активистов были задержаны во время акции протеста в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета. МВД им предъявлено обвинение в нарушении статей Кодекса об административных правонарушениях. Задержанных обвинили в сопротивлении полиции и мелком хулиганстве.

Судья Малхаз Чубинидзе ограничился словесным выговором в части мелкого хулиганства, а обвинение по второй статье , вообще не было рассмотрено.

Параллельно с процессом перед зданием Кутаисского суда прошла акция протеста активистов, которые называют себя "Защитниками ущелья Риони". Собравшиеся требовали немедленного освобождения соратников.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. Площадь каждой из плотин меньше любой в Грузии. Для сравнения, площадь Тбилисского водохранилища – 11,6 кв. км, Ингури ГЭС – 13,6, Шаорского водохранилища – 9,1 кв. км.

При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.