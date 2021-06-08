Депутатов ЕНД ждет коридор позора у парламента Грузии

Для депутации самого крупного оппозиционного блока "Единое национальное движение – Сила в единстве" сегодня первый рабочий день в парламенте

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Акция протеста проходит в эти минуты у парламента в центре Тбилиси.

Участники акции осуждают самую крупную оппозиционную партию "Единое национальное движение" за решение прекратить семимесячный бойкот и войти в парламент.

Протестующие планируют устроить коридор позора депутатам от ЕНД. Участники акции пришли с плакатами с цитатами лидеров ЕНД против входа оппозиции в законодательный орган.

Они также принесли с собой несколько красных пуфиков, на которых листы с цитатой лидера "Национального движения" Ники Мелия: "В парламенте не будет ни одного оппозиционера. А если кто войдет, тот будет пуфом!!!"

На одном из плакатов цитата экс-президента Грузии Михаила Саакашвили: "Никто не войдет в парламент, потому что грузинский народ всем плюнет в лицо!"

По словам участников акции, протест будет мирным, и у них будут вопросы к представителям оппозиции, почему они не входили в парламент целых семь месяцев и почему они занимались деструктивными действиями.

Представители избирательного блока "Единое национальное движения – Сила в единстве" (всего 32 депутата) приступят к парламентской деятельности с сегодняшнего дня.

Несмотря на это, они не собираются подписывать предложенное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем компромиссное соглашение и занимать в парламенте какие-либо должности.

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