Депутатов ЕНД ждет коридор позора у парламента Грузии

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Акция протеста проходит в эти минуты у парламента в центре Тбилиси.
Участники акции осуждают самую крупную оппозиционную партию "Единое национальное движение" за решение прекратить семимесячный бойкот и войти в парламент.
Протестующие планируют устроить коридор позора депутатам от ЕНД. Участники акции пришли с плакатами с цитатами лидеров ЕНД против входа оппозиции в законодательный орган.
Они также принесли с собой несколько красных пуфиков, на которых листы с цитатой лидера "Национального движения" Ники Мелия: "В парламенте не будет ни одного оппозиционера. А если кто войдет, тот будет пуфом!!!"
На одном из плакатов цитата экс-президента Грузии Михаила Саакашвили: "Никто не войдет в парламент, потому что грузинский народ всем плюнет в лицо!"
По словам участников акции, протест будет мирным, и у них будут вопросы к представителям оппозиции, почему они не входили в парламент целых семь месяцев и почему они занимались деструктивными действиями.
Представители избирательного блока "Единое национальное движения – Сила в единстве" (всего 32 депутата) приступят к парламентской деятельности с сегодняшнего дня.
Несмотря на это, они не собираются подписывать предложенное президентом Европейского совета Шарлем Мишелем компромиссное соглашение и занимать в парламенте какие-либо должности.
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