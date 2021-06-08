"Грузинская мечта" VS экс-премьер: Кобахидзе готов дать показания против Гахария

Лидер "Грузинской мечты" выдвигает очень серьезные обвинения бывшему премьеру и бывшему соратнику по партии, установить их правдивость может только следствие

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе готов ответить на все вопросы следствия и подтвердить свои обвинения против бывшего премьер-министра Георгия Гахария.

Накануне партия "За Грузию", основанная Гахария, обратилась в прокуратуру и Службу государственной безопасности с требованием начать расследование обвинений, высказанных Кобахидзе. В частности, Кобахидзе ранее озвучил скандальные подробности отставки Гахария с поста премьер-министра, связав его персону с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В ответ партия Гахария потребовала расследования и доказательств.

"Расследование является функцией правоохранительных органов. Если будут какие-то вопросы, на все вопросы будут даны ответы", – заявил Кобахидзе журналистам.

Ранее Кобахидзе утверждал, что у бывшей правящей партии "Единое национальное движение" был план силовой смены власти за два-три дня, и были люди в министерствах внутренних дел и обороны, готовые перейти под флаги альтернативного правительства.

По словам Кобахидзе, о связи Гахария с планами "Нацдвижения" говорит то, что именно на этот срок – два-три дня – он, будучи премьером, просил отложить арест лидера ЕНД Ники Мелия. Однако при этом Кобахидзе утверждает, что не знает, кто из силовых структур был готов перейти на сторону альтернативного правительства, но ему точно известно, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили к 19 февраля собирался вернуться в Грузию.

"Предательство, предатель – это как нельзя лучше отражает то, что произошло в Грузии в феврале этого года. Это как нельзя лучше отражает то, какие шаги предпринял Гахария. Это безусловно было предательством команды и более того, это было предпринятым против государства шагом, и политически это можно оценить, как прямое предательство государства", – заявил Кобахидзе.

Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра и ушел из правящей партии в феврале этого года. Причиной отставки бывшего премьера стали разногласия с руководством партии, в том числе с ее председателем Ираклием Кобахидзе из-за ареста лидера главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Ники Мелия.

Недавно Гахария вернулся в грузинскую политику в качестве лидера новой оппозиционной партии "За Грузию". Уже известно, что партия примет участие в выборах местного самоуправления, которые пройдут в стране осенью 2021 года.

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