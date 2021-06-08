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Заседание парламента Грузии. Депутаты

Парламент Грузии работает в полном составе

photo: Parlament of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (316)
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Sputnik Грузия
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Депутация "Национального движения" появилась в парламенте почти под занавес, поэтому проявить активность в первый рабочий день ни одному из 32 депутатов не удалось

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Представители самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" заняли свои места в зале заседаний парламента Грузии, и законодательный орган продолжает работать фактически в полном составе.

"Нацдвижение", у которого в блоке с еще несколькими оппозиционными партиями 32 депутата, на прошлой неделе после почти семи месяцев бойкота согласилось зайти в парламент.

Заседание парламента Грузии
© Sputnik / STRINGER
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Депутация появилась в зале заседаний с опозданием. К этому времени парламент Грузии успел выслушать политические заявления депутатов и рассмотреть несколько законопроектов.

До появления в парламенте депутаты "Нацдвижения" сделали небольшие комментарии для СМИ.

"Эти четыре месяцев до выборов (в органы местного самоуправления - ред.) будут в парламенте самыми интересными", - сказал председатель "Национального движения" Ника Мелия.

Помимо "Нацдвижения" в парламенте появилась и лидер партии "Закон и справедливость" Тамар Чарквиани.

Сделать заявление на первом заседании у "Нацдвижения" не получилось. Рассмотрев в первом чтении поправки об ужесточения наказаний за вождение в состоянии алкогольного опьянения, инициированные партией "Граждане", парламент ушел на отдых до среды. 

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Темы:
Парламент Грузии (316)
Теги:
Единое Нацдвижение, Парламент Грузии, Грузия

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