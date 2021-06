Президент Грузии едет в Монако

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 9 июня посетит с рабочим визитом княжество Монако, сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках визита Зурабишвили проведет встречу с глазу на глаз с князем Монако Альбером II.