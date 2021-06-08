Президент Грузии едет в Монако

Президент Грузии в Монте-Карло откроет выставку, где будут представлены вина различных грузинских компаний

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 9 июня посетит с рабочим визитом княжество Монако, сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках визита Зурабишвили проведет встречу с глазу на глаз с князем Монако Альбером II.

Кроме того, в рамках визита президент Грузии в Монте-Карло откроет выставку, где будут представлены вина различных грузинских компаний. Зурабишвили встретится с французскими журналистами и блогерами, специализирующимися на винной тематике.

Также президент Грузии вместе с князем Монако посетит презентацию "Встреча у истоков лозы" и обратится с речью к ее участникам.

Запланирована встреча Зурабишвили с президентом международной организации "Мир и спорт" Жоэлем Бузу.

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