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Вид на жилой район Ла Колее в княжестве Монако

Президент Грузии едет в Монако

© photo: Sputnik / Алексей Даничев
Политика
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Президент Грузии (158)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210608/251967037/Prezident-Gruzii-edet-v-Monako.html

Президент Грузии в Монте-Карло откроет выставку, где будут представлены вина различных грузинских компаний

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 9 июня посетит с рабочим визитом княжество Монако, сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках визита Зурабишвили проведет встречу с глазу на глаз с князем Монако Альбером II.

Саломе Зурабишвили во время визита в Северную Македонию. Церемония встречи
photo : press-service of the President of Georgia
Саломе Зурабишвили прибыла в Северную Македонию

Кроме того, в рамках визита президент Грузии в Монте-Карло откроет выставку, где будут представлены вина различных грузинских компаний. Зурабишвили встретится с французскими журналистами и блогерами, специализирующимися на винной тематике.

Также президент Грузии вместе с князем Монако посетит презентацию "Встреча у истоков лозы" и обратится с речью к ее участникам.

Запланирована встреча Зурабишвили с президентом международной организации "Мир и спорт" Жоэлем Бузу.

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Темы:
Президент Грузии (158)
Теги:
Грузинское вино, Франция, Саломе Зурабишвили, Президент Грузии, Грузия

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