Гахария: внеочередные выборы в парламент Грузии неизбежны

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Гахария: Внеочередные парламентские выборы неизбежны, так как у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" проблемы с легитимацией, сказал экс-премьер Грузии, лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария в эфире телеканала TV Pirveli.

Чуть более 10 дней назад Гахария основал партию и выступил с критикой "Грузинской мечты", обвинив ее в заботе о собственных интересах больше, чем о государственных. В ответ на это правящая партия и ее основатель Бидзина Иванишвили обвинили Гахария в "государственной измене".

"Нет никакого значения сколько получит "Грузинская мечта" на будущих выборах 43% или 48%, потому что когда "Грузинская мечта" честно и чисто получила 48% на последних выборах, она не смогла защитить свой результат и последующие события говорят о том, что у "Грузинской мечты" проблемы с легитимацией и она не решит эту проблему своим результатом и внеочередные выборы все равно состоятся", - сказал Гахария.

В тоже время Гахария назвал бредом обвинения со стороны председателя "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе о возможной связи своей отставки с планами бывшей правящей партией "Единое национальное движение".

"У сегодняшнего руководства правящей партии нет никаких ресурсов для противостояния со мной – ни интеллектуальных, ни моральных. К сожалению, эти люди себя исчерпали", - сказал Гахария.

Экс-премьер Грузии отметил, что ушел в отставку после того, как заметил интриги за своей спиной и попытки нарушить его приказы в отношении задержания председателя "Нацдвижения" Ники Мелия.

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