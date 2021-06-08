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Георгий Гахария на презентации партии За Грузию

Гахария: внеочередные выборы в парламент Грузии неизбежны

photo : press-service of George Gakharia
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (473)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210608/251967631/Gakhariya-vneocherednye-vybory-v-parlament-Gruzii-neizbezhny.html

"Грузинская мечта" честно получила 48% на последних выборах, но не смогла защитить свой результат, заявил экс-премьер

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Гахария: Внеочередные парламентские выборы неизбежны, так как у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" проблемы с легитимацией, сказал экс-премьер Грузии, лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария в эфире телеканала TV Pirveli.

Чуть более 10 дней назад Гахария основал партию и выступил с критикой "Грузинской мечты", обвинив ее в заботе о собственных интересах больше, чем о государственных. В ответ на это правящая партия и ее основатель Бидзина Иванишвили обвинили Гахария в "государственной измене".

Ираклий Кобахидзе
photo: Georgian Dream / FB
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"Нет никакого значения сколько получит "Грузинская мечта" на будущих выборах 43% или 48%, потому что когда "Грузинская мечта" честно и чисто получила 48% на последних выборах, она не смогла защитить свой результат и последующие события говорят о том, что у "Грузинской мечты" проблемы с легитимацией и она не решит эту проблему своим результатом и внеочередные выборы все равно состоятся", - сказал Гахария.

В тоже время Гахария назвал бредом обвинения со стороны председателя "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе о возможной связи своей отставки с планами бывшей правящей партией "Единое национальное движение".

"У сегодняшнего руководства правящей партии нет никаких ресурсов для противостояния со мной – ни интеллектуальных, ни моральных. К сожалению, эти люди себя исчерпали", - сказал Гахария.

Экс-премьер Грузии отметил, что ушел в отставку после того, как заметил интриги за своей спиной и попытки нарушить его приказы в отношении задержания председателя "Нацдвижения" Ники Мелия.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (473)
Теги:
Местные выборы, Георгий Гахария, Грузия

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