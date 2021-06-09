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Георгий Вашадзе

Пенсию пострадавшим от рук полиции – новая инициатива "Стратегии Агмашенебели"

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (474)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210609/251973007/Pensiyu-postradavshim-ot-ruk-politsii---novaya-initsiativa-Strategii-Agmashenebeli.html

Оппозиционная партия предлагает назначить государственную пенсию всем пострадавшим на акции протеста в Тбилиси в ночь с 20 на 21 июня, а таких было 240 человек, в том числе 80 полицейских

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Оппозиционная партия "Стратегия Агмашенебели" выступает с инициативой назначить государственную пенсию пострадавшим во время событий в ночь с 20 на 21 июня 2019 года на акции протеста в Тбилиси.

Как заявил лидер партии, депутат парламента Георгий Вашадзе на брифинге, "Стратегия Агмашенебели" намерена зарегистрировать соответствующий законопроект в парламенте.

Заседание парламента Грузии. Депутаты
photo: Parlament of Georgia / FB
Парламент Грузии работает в полном составе

"Мы предлагаем принять специальный закон, согласно которому все пострадавшие 20 июня получат соответствующую компенсацию – им будет назначена государственная пенсия. И что самое главное, государство возьмет на себя все медицинские расходы и реабилитацию этих людей до конца их жизни. Все, кто получил физические повреждения в ту ночь, должны получить компенсацию", – заявил Вашадзе.

Поздно вечером 20 июня 2019 года антироссийская акция в центре Тбилиси переросла в беспорядки и антиправительственные выступления. Протестующие пытались ворваться в парламент. Полиция применила против них слезоточивый газ и резиновые пули. В ту ночь пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. 

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (474)
Теги:
Пенсия, Оппозиция, Парламент Грузии, Грузия

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