Переговорщик от Грузии на Женевских переговорах получил повышение

Дарсалия, кроме Женевских переговорах, играл ведущую роль и в работе комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Представитель Тбилиси на переговорах в Женеве Лаша Дарсалия получил повышение и стал первым заместителем министра иностранных дел Грузиии, говорится в сообщении ведомства.

Международные дискуссии в Женеве - единственный формат политического диалога между Грузией и Россией в условиях отсутствия дипотношений. Грузия разорвала их в августе 2008 года в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Дарсалия представляет Грузию на переговорах с 2019 года.

Кроме Женевских переговорах Лаша Дарсалия играл ведущую роль и в работе комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы.

Заместителем министра Дарсалия был назначен в 2018 году.

По данным МИД Грузии, помимо Дарсалия повышение получил директор департамента экономических отношений Теймураз Джанджалия. Он стал заместителем министра иностранных дел.

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