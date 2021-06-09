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Представительство ЕС в Грузии

Грузия назначила нового посла в ЕС, Бельгии и Люксембурге

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (619)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210609/251976038/Gruziya-naznachila-novogo-posla-v-ES-Belgii-i-Lyuksemburge-.html

Новое назначение получил первый заместитель министра иностранных дел Грузии Вахтанг Махароблишвили. У него ранг чрезвычайного и полномочного посла и большой опыт работы в дипломатической сфере

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Новым послом Грузии в Королевстве Бельгии и Великом Герцогстве Люксембурга, а также постоянным представителем Грузии в Евросоюзе назначен Вахтанг Махароблишвили, сообщает МИД.

Махароблишвили с 2000 года занимал разные должности на дипломатической службе. С 2016 года был заместителем министра иностранных дел Грузии, а 8 июля 2019 он стал первым заместителем главы МИД страны. 

Еще раньше в 2012 – 2016 годах Махароблишвили работал заместителем постоянного представителя Грузии в ООН. В 2005 – 2009 годах был советником посольства Грузии в Бельгии и Люксембурге и главы миссии Грузии при ЕС.

Махароблишвили был удостоен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла в 2011 году.

На новой должности Махароблишвили заменит Наталию Сабанадзе, которая подала в отставку в конце марта текущего года. 

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Темы:
Внешняя политика Грузии (619)
Теги:
Посол Грузии, Люксембург, Бельгия, Евросоюз, Грузия

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