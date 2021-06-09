Премьер Грузии об экс-премьере: Гахария сделал беспрецедентный шаг

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Отставка Георгия Гахария с поста премьер-министра Грузии была беспрецедентным шагом, который не имеет в мире аналога, заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили о своем предшественнике.

Гахария подал в отставку в феврале этого года из-за разногласий с правящей партией по поводу сроков ареста лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия. После ухода с государственной службы он создал свою партию и выступил с критикой "Грузинской мечты", обвинив ее в заботе о собственных интересах больше, чем о государственных. В ответ на это правящая партия и ее основатель Бидзина Иванишвили обвинили Гахария в "государственной измене".

"Мы стали свидетелями беспрецедентного шага с его стороны, который в мире, наверно, не имеет аналогов, - премьер-министр подал в отставку из-за того, чтобы закон не был исполнен, и мы услышали его разъяснения, что был повышенный риск и опасность", - заявил Гарибашвили журналистам.

Как отметил глава грузинского правительства, все должны хорошо понимать, что любая работа сопровождается ответственностью, и мы несем ответственность за все действия, неудачи, достижения или успехи.

"Что касается оценки, то основатель нашей партии, господин Бидзина Иванишвили, сделал полноценную оценку и назвал все своими именами, в том числе и действия Гахария. А потому мне нечего добавить, кроме как пожелать всем удачи, будь то политик, предприниматель или занятый в экономике человек", - заявил Гарибашвили.

Ранее Иванишвили резко раскритиковал Гахария за то, что один из лидеров правящей партии и самый влиятельный государственный чиновник ушел в отставку "в совершенно непонятное время по совершенно неслыханной причине". Он считает, что Гахария в феврале предал не только свою команду, но и "изменил собственному государству".

На сегодняшний день Гахария – один из самых популярных грузинских политиков и ушедших в отставку премьер-министров. Любой его пост и фотография в социальных сетях набирают тысячи лайков, что является рекордом для грузинской политики.

В последнем исследовании общественного мнения, проведенном Международным республиканским институтом США (IRI), в феврале 2021 года, Гахария занял второе место в рейтинге самых популярных персон после Патриарха Грузии Илии II.

Еще до создания партии он перетянул на свою сторону шесть депутатов парламента, а также часть региональных чиновников в различных структурах.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.