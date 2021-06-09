"Грузинская мечта" рассчитывает на серьезную поддержку на выборах

Настрой в правящей партии уже более чем оптимистичный, "Грузинская мечта" уверена, что на местных выборах возьмет минимум 53% голосов

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" рассчитывают получить поддержку 53% избирателей на выборах в местные органы власти.

Местные выборы в Грузии запланированы на осень. ЦИК Грузии, подсчитывая результаты партий для каждого региона, дает также общий результат по Грузии. Если "Грузинская мечта" не получит 43%, то в стране будут назначены внеочередные парламентские выборы.

"Мы будем сильными на выборах. Все оппозиционеры знают, что мы уверенно победим во всех районах. Мы ждем, что получим не 43, а 53%", - сказал премьер-министр Грузии и один из лидеров "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили журналистам.

Между тем, правящая партия решила не дожидаться официального начала предвыборной кампании за два месяца до дня голосования и уже проводит работу в регионах.

В партии не скрывают, что их задача - максимально мобилизовать свой актив. Гарибашвили и другие лидеры партии уже побывали в Аджарии и регионе Самегрело – Земо Сванети, а теперь встречаются с активистами в Кутаиси.

Для "Грузинской мечты" это будут первые выборы без своего подлинного лидера Бидзины Иванишвили, который в декабре прошлого года попрощался с партией и ушел из политики.

Самый высокий свой результат партия "Грузинская мечта" показала на выборах в органы местной власти 2017 года, набрав 55,81% голосов избирателей. Самый низкий – на парламентских выборах 2020 года – 48,22%.

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