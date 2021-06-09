20:56 09 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8316
  • 100 RUB4.3322
  • USD3.1471
Поиск
Главный офис правящей партии Грузинская мечта

"Грузинская мечта" рассчитывает на серьезную поддержку на выборах

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (476)
28 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/14/250948249.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210609/251977591/Gruzinskaya-mechta-rasschityvaet-na-sereznuyu-podderzhku-na-vyborakh.html

Настрой в правящей партии уже более чем оптимистичный, "Грузинская мечта" уверена, что на местных выборах возьмет минимум 53% голосов

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" рассчитывают получить поддержку 53% избирателей на выборах в местные органы власти.

Местные выборы в Грузии запланированы на осень. ЦИК Грузии, подсчитывая результаты партий для каждого региона, дает также общий результат по Грузии. Если "Грузинская мечта" не получит 43%, то в стране будут назначены внеочередные парламентские выборы.

Георгий Гахария на презентации партии За Грузию
photo : press-service of George Gakharia
Гахария: внеочередные выборы в парламент Грузии неизбежны

"Мы будем сильными на выборах. Все оппозиционеры знают, что мы уверенно победим во всех районах. Мы ждем, что получим не 43, а 53%", - сказал премьер-министр Грузии и один из лидеров "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили журналистам.

Между тем, правящая партия решила не дожидаться официального начала предвыборной кампании за два месяца до дня голосования и уже проводит работу в регионах.

В партии не скрывают, что их задача - максимально мобилизовать свой актив. Гарибашвили и другие лидеры партии уже побывали в Аджарии и регионе Самегрело – Земо Сванети, а теперь встречаются с активистами в Кутаиси.

Для "Грузинской мечты" это будут первые выборы без своего подлинного лидера Бидзины Иванишвили, который в декабре прошлого года попрощался с партией и ушел из политики.

Самый высокий свой результат партия "Грузинская мечта" показала на выборах в органы местной власти 2017 года, набрав 55,81% голосов избирателей. Самый низкий – на парламентских выборах 2020 года – 48,22%. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (476)
Теги:
Грузинская мечта, выборы, Политика, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Актриса Натали Портман в фильме Черный лебедь
Натали Портман – 40 лет! Но по фото этого не скажешь
В Грузии против повышения цен на газ и свет: в Тбилиси протестуют - видео
В Грузии против повышения цен на газ и свет: в Тбилиси протестуют - видео
Тарифы на коммунальные услуги в Грузии
Тарифы на коммунальные услуги в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться