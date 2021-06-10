Президент Литвы прибыл в Тбилиси

В рамках визита Гитанас Науседа встретится с президентом Грузии, премьер-министром, председателем парламента и Католикосом-Патриархом Всея Грузии

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Президент Литвы Гитанас Науседа вместе с первой леди Дианой Науседене прибыл в Грузию с официальным двухдневным визитом, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Грузии.

В Тбилисском международном аэропорту гостей встретил глава МИД Грузии, вице-премьер Давид Залкалиани и представители администрации президента страны.

"Время визита крайне важно, поскольку существующий в регионе новый геополитический фон требует постоянной координации и коммуникации с нашими партнерами. Эти направления будут основными темами обсуждения в рамках визита. Безусловно, двусторонние отношения отличаются крайне растущим динамизмом. Для нас важно расширение торгово-экономических отношений, важно увидеть больше туристов в постпандемический период", - заявил Залкалиани.

Официальная часть визита президента Литвы начнется в пятницу. Он встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили один на один, в затем состоится встреча делегаций двух стран в расширенном формате. По итогам переговоров главы государств выступят на пресс-конференции и сделают заявление для СМИ.

В рамках визита президент Литвы также встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, со спикером парламента Кахой Кучава и Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией II.

Это первый официальный визит президента Науседа в Грузию.

Грузия и Литва установили дипломатические отношения 16 сентября 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования, сельского хозяйства и здравоохранения.

В мае 2018 года в грузинский язык официально ввели новое название Литвы – Лиетува (Lietuva). Решение называть Литву по-новому представляет собой ответный жест со стороны департамента государственного языка Грузии на то, что с 3 мая этого года в литовский язык внедрено аутентичное название Грузии – Сакартвело (Sakartvelo). Таким образом, Литва стала первой страной, которая стала использовать название "Сакартвело" в отношении Грузии.

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