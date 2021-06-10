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В Грузии появилась первая коалиция к местным выборам

photo: Kakha Kukava / FB
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (478)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210610/251989272/V-Gruzii-poyavilas-pervaya-koalitsiya-k-mestnym-vyboram-.html

В "Национальный фронт" объединились небольшие партии - "Христиан – демократическое движение", "Грузинский выбор", "Движение за социальную справедливость" и "Свободная Грузия"

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Четыре непарламентские партии создали коалицию к выборам в органы местной власти и представили своего кандидата на пост мэра Тбилиси.

Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии осенью этого года. Жители районов и крупных городов будут выбирать мэров и местные совещательные органы – сакребуло.

Коалицию "Национальный фронт" создали мелкие партии "Христиан – демократическое движение", "Грузинский выбор", "Движение за социальную справедливость" и "Свободная Грузия".

Главный офис правящей партии Грузинская мечта
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Грузинская мечта" рассчитывает на серьезную поддержку на выборах

"Национальный фронт" не будет механическим объединением", - утверждает лидер "Свободной Грузии" Каха Кукава.

Он отметил, что главной задачей коалиции будет лишить две самые крупные партии Грузии "Грузинскую мечту" и "Единое национальное движение" монополии на политическое пространство и стать альтернативной третьей силой.

Своим кандидатом на пост мэра партии выдвинули известного грузинского адвоката Зазу Хатиашвили.

В партии объяснили, что кандидатура Хатиашвили приемлема для избирателей из разных сегментов.

"Национальный фронт" стал первым политическим объединением, официально назвавшим своего кандидата на пост мэра Тбилиси. Остальные партии пока ведут консультации и рассматривают варианты.

Выборы в органы местной власти определят не только состав органов самоуправления Грузии, но и возможно станут поводом для назначения внеочередных парламентских выборов. Это произойдет, если правящая партия "Грузинская мечта" не наберет на выборах 43% голосов. 

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (478)
Теги:
выборы, Политика, Грузия

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