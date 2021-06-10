Суд над лидером "Нацдвижения" продолжается: что сказали полицейские

Нике Мелия инкриминируется организация группового насилия на акции в ночь с 20 на 21 июня 2019 года в Тбилиси. Если суд признает его виновным, ему грозит от четырех до шести лет тюремного заключения

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. В Тбилисском городском суде состоялось очередное судебное заседание по делу лидера партии "Единое национальное движение" Ники Мелия, показания против него дали полицейские.

Лидер самой крупной оппозиционной партии Грузии обвиняется в организации группового насилия на акции в ночь с 20 на 21 июня 2019 года, когда антироссийская акция протеста переросла в попытку штурма парламента Грузии.

На заседании в четверг показания дали сотрудники полиции, которые охраняли в ту ночь здание парламента.

"Всего было опрошено три свидетеля – полицейские, которые 20 июня были на территории у парламента Грузии и выполняли свои служебные обязанности по защите общественного порядка. Фактически все трое подтвердили, что Ника Мелия отличался особой активностью в тот день и призывал митингующих войти в парламент, в том числе жестами, словами, и сам непосредственно участвовал в насильственных действиях", - сказал прокурор по делу Амиран Гулуашвили журналистам после заседания.

В свою очередь, адвокат Мелия Георгий Кондахашвили отметил схожесть показаний полицейских и обвинил их в предвзятости.

"Когда я задал свидетелям вопрос о том, помнят ли они других политиков или членов парламента на акции, они ответили, что ничего не помнят, кроме действий Ники Мелия", - сказал Кондахашвили.

По его словам, один из полицейских во время опроса заявил, что помнит Мелия по белой сорочке и прическе.

"Это все говорит о том, что их показания составлены в прокуратуре, и эти полицейские повторяют то, что им написали на листке, но в каких-то моментах противоречат сами себе", - сказал Кондахашвили.

Сам Мелия на заседании суда не присутствовал. Он был выдворил его из зала за неуважение к суду во время предварительных слушаний до вынесения приговора.

Материалы следствия против Мелия подкреплены видеозаписями обращения оппозиционера к митингующим: "Я хочу спросить вас, почему мы должны стоять перед парламентом и почему мы не должны быть в здании парламента?"

Преступление, которое вменяется Мелия, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

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