Активист движения против Намахвани ГЭС обвиняется в нападении на полицейского

Обвиняемый напал на сотрудника полиции в селе Гумати во время акции протеста против Намахвани ГЭС 29 мая

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Полиция задержала активиста движения против строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии "Защитники ущелья Риони" по обвинению в нападении на полицейского, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети длится уже более семи месяцев. Проведя ряд масштабных акций в Кутаиси, протестующие из регионов Грузии 23 мая прибыли в Тбилиси. В ультимативной форме они выдвинули правительству ряд требований, которые так и не были выполнены, после чего протест продолжился в ущелье реки Риони.

По данным ведомства, речь идет о противостоянии на акции против строительства Намахвани ГЭС 29 мая.

Максимальное наказание за преступление от 4 до 7 лет тюрьмы.

Следствие установило, что обвиняемый напал на сотрудника полиции в селе Гумати Цхалтубинского муниципалитета во время акции протеста против Намахвани ГЭС.

Несколько дней назад полиция арестовала еще одного обвиняемого в нападении на полицейского на акции 29 мая. По решению Кутаисского городского суда, задержанный остается в заключении на время следствия. Обвиняемый не признает своей вины.

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