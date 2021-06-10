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Центральная избирательная комиссия Грузии

Парламент Грузии решил уменьшить бюджет ЦИК на 2022 год

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (318)
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Бюджет ЦИК Грузии сократится по сравнению с бюджетом на этот год почти в два раза и составит 30,7 миллиона лари

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Парламент Грузии определил бюджеты ЦИК Грузии, Государственной службы аудита и самого законодательного органа на 2022 год.

Согласно принятым на заседании постановлениям, которые являются руководством для министерства финансов при формировании государственного бюджета на 2022 год, бюджет самого парламента останется неизменным – 53,7 миллиона лари.

Депутаты парламента Грузии от правящей партии Грузинская мечта
© Sputnik / STRINGER
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А вот бюджет ЦИК Грузии сократится по сравнению с бюджетом на этот год почти в два раза и составит 30,7 миллиона лари, тогда как в этом году он составляет 70,3 миллиона лари.

Что касается бюджета Государственной службы аудита, то он увеличится и составит 17,6 миллиона лари вместо 16,8 миллиона лари.

Минфин Грузии должен подготовить первый вариант проекта государственного бюджета в сентябре. Окончательно же государственный бюджет на 2022 год должен быть утвержден в декабре.

В этом году в Грузии должны пройти выборы в органы местной власти, которые могут стать основанием для назначения в стране внеочередных выборов в парламент, если правящая партия Грузии "Грузинская мечта" не сможет набрать минимум 43% голосов избирателей по стране. Между тем, в самой правящей партии уверены в своих силах и рассчитывают на результат в 53%.

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Темы:
Парламент Грузии (318)
Теги:
Бюджет Грузии, ЦИК Грузии, Парламент Грузии, Грузия

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