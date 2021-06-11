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Саломе Зурабишвили и князь Монако Альбер II

Зурабишвили пригласила князя Монако в Грузию

Salome Zourabichvili / FB
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (621)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210611/251992930/Zurabishvili-priglasila-knyazya-Monako-v-Gruziyu.html

Среди обсуждаемых вопросов были и темы развития туризма между странами и популяризация винного туризма

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках рабочего визита в Монако встретилась с князем Монако Альбером и пригласила его в Грузию.

По данным пресс-службы президента, главы государств во время встречи обсудили вопросы пандемии коронавируса, экологию и охрану окружающей среды.

Презентация грузинских вин в княжестве Монако
photo: Official website of the President of Georgia
Президент Грузии присутствовала на презентации грузинского вина в Монако

Также среди обсуждаемых вопросов были и темы развития туризма между странами и популяризация винного туризма.

Президент Грузии и князь Монако также рассмотрели вопрос приезда в Грузию сомелье из Монако.

Визит президента Грузии в Монако продолжается.

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Темы:
Внешняя политика Грузии (621)
Теги:
Монте-Карло, Саломе Зурабишвили, Президент Грузии, Грузия

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