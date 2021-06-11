Зурабишвили пригласила князя Монако в Грузию

Среди обсуждаемых вопросов были и темы развития туризма между странами и популяризация винного туризма

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках рабочего визита в Монако встретилась с князем Монако Альбером и пригласила его в Грузию.

По данным пресс-службы президента, главы государств во время встречи обсудили вопросы пандемии коронавируса, экологию и охрану окружающей среды.

Также среди обсуждаемых вопросов были и темы развития туризма между странами и популяризация винного туризма.

Президент Грузии и князь Монако также рассмотрели вопрос приезда в Грузию сомелье из Монако.

Визит президента Грузии в Монако продолжается.

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