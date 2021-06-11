Я рад приехать в Грузию – президент Литвы

Гитанас Науседа в рамках своего официального визита встретился с президентом, премьер-министром, спикером парламента и Патриархом Грузии

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Для нас важно знать, что у Грузии есть сильный друг, который следует за нами на нелегком пути, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили после встречи с литовским коллегой Гитанасом Науседой.

Президент Литвы вместе с первой леди Дианой Науседене прибыл в Грузию с официальным двухдневным визитом накануне. Официальная часть визита началась утром в пятницу.

Торжественная церемония встречи состоялась в президентском дворце Орбелиани. Президенты двух стран провели переговоры один на один, в затем состоялась встреча делегаций в расширенном формате. По итогам переговоров главы государств сделали заявления на совместной пресс-конференции.

"Для нас важно знать, что у страны есть сильный друг, который следует за нами на этом нелегком пути. Этот год является решающим, этот год является политически важным годом для Грузии – мы преодолели внутриполитический кризис, в котором важную роль сыграл Евросоюз. Это было знаком того, насколько важна политическая стабильность в Грузии и в регионе для Евросоюза. Мы никогда не должны забывать об этом", – отметила Зурабишвили.

По словам главы грузинского государства, Литва обещала оказать помощь Грузии в плане вакцин.

"Литва предоставит нам вакцины, количество которых еще предстоит уточнить. Это знак солидарности и для нас важно получить подобный знак солидарности именно от наших европейских партнеров", – отметила Зурабишвили.

По словам президента, на встрече речь шла также о туризме и было отмечено, что границы Грузии открыты для вакцинированных туристов.

"Для Грузии необходимо как можно скорее восстановить отношения в сфере туризма… Знаем, что интерес со стороны населения нашей дружественной страны в отношении Грузии высок, и надеюсь, что летом мы примем много туристов. Нам нужны больше культурных связей между нашими гражданами, и мы поговорили о возможности запланировать дни Грузии в Литве и дни Литвы в Грузии. Это одна из форм развития туризма", – отметила Зурабишвили.

В свою очередь, президент Литвы поблагодарил Зурабишвили за гостеприимство и теплый прием.

"Я действительно рад, что впервые нахожусь в вашей стране в ранге президента. Я много слышал о том, насколько ваша страна красивая и дружелюбная. Теперь я могу подтвердить, что это действительно так. Спасибо президенту за радушный и теплый прием. Помню нашу первую теплую встречу в Литве. Литва и Грузия географически далеки друг от друга, но между ними сильные связи. Мы очень близки по нашим ценностям", – отметил Науседа.

Президент Литвы также коснулся внутриполитической ситуации Грузии и отметил, что политическая стабильность, единство и привлекательный парламентский процесс являются неотложными приоритетами.

"Достигнутое 19 апреля соглашение должно быть осуществлено, и все политические партии должны участвовать в этом. Это даст возможность завершить политический кризис и перейти на те вопросы, которые важны для Грузии – это реформы и интеграция в западное пространство, а также укрепление демократии, избирательная и судебная реформы", – отметил президент Литвы.

В рамках визита президент Литвы также встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. На встрече стороны рассмотрели двухсторонние отношения. Внимание было уделено значению углубления экономического сотрудничества между Грузией и Литвой, особенно в постпандемический период.

В программе визита также запланирована встреча со спикером парламента Кахой Кучава и Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией II.

Грузия и Литва установили дипломатические отношения 16 сентября 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования, сельского хозяйства и здравоохранения.

В мае 2018 года в грузинский язык официально ввели новое название Литвы – Лиетува (Lietuva). Решение называть Литву по-новому представляет собой ответный жест со стороны департамента государственного языка Грузии на то, что с 3 мая этого года в литовский язык внедрено аутентичное название Грузии – Сакартвело (Sakartvelo). Таким образом Литва стала первой страной, которая стала использовать название "Сакартвело" в отношении Грузии.

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