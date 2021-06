Я рад приехать в Грузию – президент Литвы

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Для нас важно знать, что у Грузии есть сильный друг, который следует за нами на нелегком пути, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили после встречи с литовским коллегой Гитанасом Науседой.

Президент Литвы вместе с первой леди Дианой Науседене прибыл в Грузию с официальным двухдневным визитом накануне. Официальная часть визита началась утром в пятницу.

Торжественная церемония встречи состоялась в президентском дворце Орбелиани. Президенты двух стран провели переговоры один на один, в затем состоялась встреча делегаций в расширенном формате. По итогам переговоров главы государств сделали заявления на совместной пресс-конференции.

По словам главы грузинского государства, Литва обещала оказать помощь Грузии в плане вакцин.

"Литва предоставит нам вакцины, количество которых еще предстоит уточнить. Это знак солидарности и для нас важно получить подобный знак солидарности именно от наших европейских партнеров", – отметила Зурабишвили.

По словам президента, на встрече речь шла также о туризме и было отмечено, что границы Грузии открыты для вакцинированных туристов.