А был ли политический мотив? – за что уволили главу "Грузпатента"

Миндия Давитадзе был назначен председателем Национального центра интеллектуальной собственности Грузии экс-премьером Георгием Гахария и считался его кадром

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Приказом премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, председатель Национального центра интеллектуальной собственности Грузии "Сакпатенти" ("Грузпатент") Миндия Давитадзе уволен с работы.

Давитадзе возглавлял "Грузпатент" с февраля 2020 года.

"К сожалению, из-за освобождения по политическим мотивам мы не смогли реализовать свои планы", – написал Давитадзе на своей странице в соцсети Facebook.

Причиной своего политически мотивированного увольнения Давитадзе считает то, что его на эту должность назначил бывший премьер Георгием Гахария.

Приказ о своем увольнении Давитадзе получил по электронной почте накануне, находясь в командировке.

Бывший председатель "Грузпатента" на своей странице в Facebook написал, как он в течение трех месяцев тщетно пытался встретиться с новым премьером и главой правительственной администрации, чтобы лично рассказать о вызовах, с которыми столкнулся Национальный центр интеллектуальной собственности, а также обсудить текущие рабочие вопросы и будущие довольно амбициозные планы.

Все его обращения с просьбой об аудиенции были отклонены по причине занятости, в то время как правительственная администрация проводила интенсивные встречи с главами других подотчетных ведомств.

По информации Давитадзе, с целью искусственного создания оснований для его увольнения, по прямому указу премьера Гарибашвили и администрации правительства Служба инспекции труда провела проверку в его ведомстве под предлогом нарушения трудовых прав одного из сотрудников.

13 мая 2021 года Инспекция в рекордно короткие сроки запросила большой объем информации, касающийся сотрудников "Грузпатента", и всего лишь за три рабочих дня оформила протокол правонарушений трудовых прав.

По словам Давитадзе, необоснованное решение Инспекции труда было обжаловано в суде.

Позже, ему все-таки удалось встретиться с начальником правительственной администрации Ильей Дарчиашвили, который потребовал от него написать заявление об увольнении, из-за того, что Давитадзе был назначен предыдущим премьером Гахария.

"Других причин, в том числе правовых аргументов, я не услышал. Конечно, я не написал заявления, поскольку "Грузпатент" – независимое государственное агентство. Однако, как видим, мой отказ не помешал мне быть незаконно уволенным премьер-министром, о чем я узнал совершенно случайно", – пишет Давитадзе.

Он намерен продолжать борьбу за свои права законными методами.

"Преследование государственных чиновников по политическим мотивам должно прекратиться!" – заключил он.

Между тем, освобождение своего бывшего начальника прокомментировал Ираклий Касрадзе, который утверждает, что Давитадзе нарушал его трудовые права.

"Справедливость восторжествовала, моя борьба принесла результаты. В следствии вмешательства разных институтов, председатель "Грузпатента" уволен", – написал Касрадзе на своей странице в Facebook.

По словам Касрадзе, борьба еще не закончена, и впереди еще два судебных процесса и следствие по его делу.

Георгий Гахария подал в отставку с поста премьер-министра и ушел из правящей партии в феврале этого года.

Гахария основал партию "За Грузию" и выступил с критикой "Грузинской мечты", обвинив ее в заботе о собственных интересах больше, чем о государственных. В ответ на это правящая партия и ее основатель Бидзина Иванишвили обвинили Гахария в "государственной измене".

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