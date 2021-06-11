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Верховный совет Аджарии

Председатель Верховной избирательной комиссии Аджарии переизбран на второй срок

© Sputnik / Seyran Baroyan
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (482)
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Пармен Джалагония будет курировать выборы в Аджарии еще шесть лет - за его переизбрание на второй срок проголосовала только депутация "Грузинской мечты"

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Глава Верховной избирательной комиссии Пармен Джалагония переизбран на второй срок - решение принял Верховный совет Аджарской автономной республики.

Переизбрание Джалагония еще на шесть лет проходило на фоне споров представителей правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Заседание Верховного совета Аджарии
© Sputnik / Seyran Baroyan
Депутаты от "Единого национального движения" появились в Верховном совете Аджарии

Последние требовали предоставить им возможность задать Джалагония вопросы, однако не получили этой возможности.

Поддержку в Верховном совете Джалогия получил лишь от "Грузинской мечты". Оппозиция решила не принимать участия в голосовании в знак протеста.

Джалагония получил первое назначение на пост председателя Верховной избирательной комиссии, которая занимается выборами в Аджарской автономии, в 2016 году, до этого он работал в правительстве автономии.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (482)
Теги:
выборы, Верховный совет Аджарии, Грузия

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