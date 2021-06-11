Депутатов парламента Грузии забросали бумагами

Активисты пытались обратить внимание на ситуацию в пансионате в Ниноцминда, где уже несколько дней пытаются выяснить вопрос о жестоком обращении с детьми

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Гражданские активисты прорвались на балкон зала заседаний парламента Грузии и сверху забросали депутатов бумажками, заседание пришлось прервать на несколько минут.

На всех бумажках, обрушившихся на парламентариев дождем была надпись "Что происходит в пансионе Ниноцминда". Таким образом активисты пытались обратить внимание на ситуацию в пансионате, где уже несколько дней пытаются выяснить вопрос о жестоком обращении с детьми.

"Каждое заседание должно быть посвящено тому, что происходит в пансионе Ниноцминда. Дети до сих пор заперты там, а вы сидите без дела", — успел прокричать один из активистов перед тем, как охрана вывела из зала всех участников акции.

Нарушителей вывели с балкона приставы, а депутатам пришлось подождать пока уберут бумажки с их столов.

Позже вице-спикер парламента Гия Вольский назвал происходящие в зале заседаний "странным перфомансом".

Скандал вокруг пансиона для детей в Ниноцминда начался после заявления аппарата Народного защитника — Нино Ломджария сообщила, что сотрудников аппарата омбудсмена не допускают в пансион для проверки сообщений воспитанников о случаях насилия.

На этой неделе МВД Грузии начало расследование предполагаемых фактов жестокого обращения с детьми.

Тбилисский городской суд в субботу удовлетворил исковые требования НПО "Партнерство за права человека" (PHR), поручив соответствующим государственным ведомствам немедленно начать перевод детей из пансиона в Ниноцминда, исходя из возможных рисков для жизни и здоровья несовершеннолетних.

По последним данным, Агентство оказания помощи пострадавшим, жертвам трефикинга и государственной опеки обеспечило вывод 22 несовершеннолетних из пансиона, среди которых дети с ОВЗ. По информации СМИ, в учреждении к этому времени остается около 30 детей. В свою очередь, Патриархия Грузии уже обжаловала решение суда.

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