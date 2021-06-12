Стало известно, когда правящая партия Грузии назовет кандидатов в мэры

По словам исполнительного секретаря правящей партии, кандидаты будут такими, которые принесут ей победу на выборах

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Правящая партия Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" назовет кандидатов в мэры городов и районов в июле, заявил исполнительный секретарь партии, депутат Шалва Папуашвили журналистам.

Выборы в органы местной власти в Грузии пройдут в октябре. Всего жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов в 64 районах и городах.

"Мы планируем начать публичное представление кандидатов в июле. Все кандидаты будут такими, которые принесут победу нам на выборах", – сказал Папуашвили.

Основной интригой местных выборов будет общий результат правящей партии по стране. Если "Грузинская мечта" не сможет набрать 43% поддержки избирателей, то в Грузии будут назначены внеочередные парламентские выборы.

Между тем, в самой правящей партии такой сценарий не рассматривают. По словам премьер-министра Грузии "Грузинская мечта" рассчитывает получить голоса 53% избирателей.

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