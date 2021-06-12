ЦИК Грузии протестировал электронную модель выборов: партии остались довольны

Для внедрения электронных выборов парламент Грузии разработал поправки в Избирательный кодекс, и теперь депутаты должны их утвердить

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. В Центральной избирательной комиссии прошли имитированные выборы по новой электронной модели, которые понравились оппозиционным партиям и наблюдателям.

Система электронных выборов – новая система голосования, которая должна обеспечить справедливые выборы и помочь избежать фальсификаций.

По этой модели на избирательных участках будет электронная идентификация избирателей, а сами бюллетени будут снабжены специальными штрихкодами и их невозможно будет подменить.

Кроме того, подсчет голосов будет вестись под камерами, а бюллетени – сканироваться при подсчете.

"Эта пилотная модель важна для того, чтобы рассмотреть все возможные риски в рамках рабочей группы по поправкам в избирательный кодекс, чтобы принять окончательное решение", – сказал заместитель главы ЦИК Георгий Шарабидзе.

Оппозиция довольна

Лидеры оппозиционных партий остались довольны новой моделью выборов.

"При использовании этих технологий шанс фальсификации выборов сведен к минимуму. Мы придумали инновацию для превенции фальсификаций на 90-95%", – сказал лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе.

А вот представитель партии "Лело для Грузии" Саба Буадзе отметил, что теперь надо своевременно внедрить эти технологии.

"Критически важно, чтобы процесс внедрения технологий был бы своевременным, и новшества были внедрены так, чтобы вся Грузия на выборах в органы местной власти голосовала бы по новой модели", – сказал Буадзе.

Ближайшие выборы пройдут в Грузии в октябре этого года. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов районных совещательных органов – сакребуло.

Для внедрения электронных выборов парламент Грузии разработал поправки в Избирательный кодекс, и теперь депутаты должны их утвердить.

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