ЦИК Грузии: новые партии должны зарегистрироваться к местным выборам до 14 июля

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут в октябре. На них граждане Грузии будут выбирать мэров и депутатов районных совещательных органов – сакребуло

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Те партии, которые не участвовали в парламентских выборах 2020 года, должны пройти регистрацию в ЦИК для участия в местных выборах до 14 июля, говорится в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии.

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут в октябре. На них граждане Грузии будут выбирать мэров и депутатов районных совещательных органов – сакребуло.

ЦИК Грузии напоминает партиям, что если они не регистрировались для участия в парламентских выборах или у них нет своего представителя в парламенте, заявку для участия в местных выборах они должны внести до 14 июля.

Остальные партии вносят заявки после объявления даты выборов, не позднее чем за 57 дней до дня голосования.

Что касается новых партий, то вместе с заявкой до 1 августа они должны будут представить и список подписей не менее 25 тысяч сторонников, необходимый для регистрации партии, а также выписку из реестра о регистрации партии.

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