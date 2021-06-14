Генсек ОБСЕ прибывает в Грузию с официальным визитом

Во время визита глава ОБСЕ проведет встречи с первыми лицами страны и прмет участие в переговорах в рамках МПРИ в селе Эргнети

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид посетит Грузию с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба МИД Грузии, в рамках двухдневного визита генсек ОБСЕ проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, спикером парламента Кахой Кучавой, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и с госминистром Теей Ахвледиани.

Во время своего пребывания в Грузии Хельга Шмид посетит деревню и примет участие во встрече Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ). Он также примет участие в открытии проекта водоснабжения в селе Цицагианткари.

Встречи МПРИ – по отдельности с представителями Сухуми и Цхинвали проводятся при участии международных посредников с 2009 года. Грузия потеряла контроль над этими территориями после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008-го Россия признала их независимость и разместила здесь свои военные базы. Тбилиси заявляет своей главной задачей восстановление территориальной целостности страны, подчеркивая, что это должно быть сделано мирным путем.

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