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Флаг с символикой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

Генсек ОБСЕ прибывает в Грузию с официальным визитом

© photo: Sputnik / Sergey Averin
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (623)
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Sputnik Грузия
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Во время визита глава ОБСЕ проведет встречи с первыми лицами страны и прмет участие в переговорах в рамках МПРИ в селе Эргнети

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид посетит Грузию с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба МИД Грузии, в рамках двухдневного визита генсек ОБСЕ проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, спикером парламента Кахой Кучавой, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и с госминистром Теей Ахвледиани.

Встреча в Эргнети в рамках МПРИ
photo: European Union External Action
Без прорывов: о чем говорили представители Тбилиси и Цхинвали на встрече

Во время своего пребывания в Грузии Хельга Шмид посетит деревню и примет участие во встрече Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ). Он также примет участие в открытии проекта водоснабжения в селе Цицагианткари.

Встречи МПРИ – по отдельности с представителями Сухуми и Цхинвали проводятся при участии международных посредников с 2009 года. Грузия потеряла контроль над этими территориями после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008-го Россия признала их независимость и разместила здесь свои военные базы. Тбилиси заявляет своей главной задачей восстановление территориальной целостности страны, подчеркивая, что это должно быть сделано мирным путем.

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Темы:
Внешняя политика Грузии (623)
Теги:
МПРИ, Визит, ОБСЕ, Грузия

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