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Парламент Грузии

Правительство Грузии сохранит право управления пандемией до 2022 года

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Парламент Грузии в ближайшее время примет поправки в закон "Об общем здравоохранении", которым продлит правительству право без разрешения законодательного органа принимать важные для страны решения для сдерживания распространения коронавируса

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Cрок действия поправок в закон "Об общественном здоровье" планируется продлить до 1 января 2022 года из-за пандемии коронавируса, соответствующий законопроект будет представлен на заседании бюро парламента в понедельник.

Инициаторами законопроекта является парламентское большинство. 

Пандемия коронавируса COVID - 19 - вакцинация
© AP Photo / Jae C. Hong
Парламент Грузии принял в первом чтении поправки о вакцинации от коронавируса

Срок действия поправок был определен до 1 июля 2021 года. Инициированный законопроект сохраняет за правительством существующий правовой механизм, который направлен на эффективное управление процессов в период пандемии коронавируса.

Грузия прошла пик третьей волны коронавируса. Вторая волна коронавируса была в ноябре-декабре 2020 года. На данный момент в стране эпидситуация стабилизировалась, однако смертность остается высокой.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. С начала пандемии в стране зафиксировано более 353 тысяч случаев инфицирования, более 339 выздоровели, 5 048 человек скончались. 

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Темы:
Парламент Грузии (319)
Теги:
Правительство, Парламент Грузии, Грузия

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