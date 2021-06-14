Правительство Грузии сохранит право управления пандемией до 2022 года

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Cрок действия поправок в закон "Об общественном здоровье" планируется продлить до 1 января 2022 года из-за пандемии коронавируса, соответствующий законопроект будет представлен на заседании бюро парламента в понедельник.
Инициаторами законопроекта является парламентское большинство.
Срок действия поправок был определен до 1 июля 2021 года. Инициированный законопроект сохраняет за правительством существующий правовой механизм, который направлен на эффективное управление процессов в период пандемии коронавируса.
Грузия прошла пик третьей волны коронавируса. Вторая волна коронавируса была в ноябре-декабре 2020 года. На данный момент в стране эпидситуация стабилизировалась, однако смертность остается высокой.
Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. С начала пандемии в стране зафиксировано более 353 тысяч случаев инфицирования, более 339 выздоровели, 5 048 человек скончались.
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