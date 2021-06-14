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Почему саммит НАТО не будет обсуждать членство Грузии и Украины

© photo: Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210614/252013958/Sammit-NATO-ne-budet-obsuzhdat-chlenstvo-Gruzii-i-Ukrainy---ekspert.html

Глубочайший политический кризис в Грузии заставил многих в НАТО задуматься об отсрочке вступления страны в альянс, подчеркнул эксперт

ТБИЛИСИ, 14 июн - Sputnik. Перспективы вступления Грузии и Украины в НАТО остаются призрачными - на саммите 14 июня в Брюсселе этот вопрос не будут обсуждать из-за противоречий в самом альянсе, а также из-за отсутствия прогресса по обоим досье. Об этом пишет РИА Новости, цитируя ведущего эксперта Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя.

"Во-первых, разногласия сохраняются, обсуждение этой темы отняло бы время и энергию от решения других вопросов. По-прежнему остаются государства, скептически относящиеся к вопросу расширения альянса", - сказал Грессель.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посещает Грузию
© Sputnik / Alex Shlamov
Почему Грузию не пригласили на саммит НАТО

Эксперт считает, что Грузии и Украине еще слишком много надо сделать для того, чтобы продвинуться на пути интеграции в НАТО. По его словам, Грузия в прошлом провела ряд удачных реформ, но недавний глубочайший политический кризис заставил многих задуматься об отсрочке принятия решения, чтобы посмотреть, сумеет ли Тбилиси преодолеть внутренние проблемы.

Саммит НАТО пройдет 14 июня в Брюсселе с физическим участием лидеров стран-союзниц. Ожидается, что в ходе встречи будет утверждена новая стратегия блока "НАТО-2030", участники обсудят Россию, Китай, а также борьбу с изменением климата и потенциальные угрозы для альянса на ближайшее десятилетие.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что во встрече в верхах будут участвовать только союзники, партнеров, включая Украину и Грузию, не пригласили. Он также добавил, что такое решение принято из-за того, что саммит будет довольно коротким, но, возможно, на следующей встрече участие партнеров будет предусмотрено. 

Грузия и НАТО
Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира".

С 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным, а в 2011 году Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в Альянсе.

Руководство НАТО неоднократно заявляло, что двери в НАТО "открыты для Грузии", однако сроки возможного вступления страны в организацию не называются.

Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения этого Альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии.

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