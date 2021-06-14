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Депутаты парламента Грузии от правящей партии Грузинская мечта

Арестовать и лишить депутатских полномочий члена парламента Грузии станет сложнее

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (320)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210614/252014683/Arestovat-i-lishit-deputatskikh-polnomochiy-chlena-parlamenta-Gruzii-stanet-slozhnee.html

Поправки, инициированные в регламент, предусматривают увеличение кворума, необходимого для снятия депутатских полномочий с члена парламента и его арест с 76 до 90 голосов

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Парламент Грузии увеличивает кворум, необходимый для ареста или снятия депутатских полномочий с члена высшего законодательного органа.

Соответствующие изменения планируется внести в регламент парламента. Инициаторами поправок является правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Парламент Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Как отмечено в законодательной инициативе, согласие парламента на арест или задержание члена парламента, обыск жилья или места работы, машины или личный обыск считается принятым, если его поддержит 3/5 от полного состава законодательного органа.

Также постановление парламента о приставлении полномочий для задержанного или арестованного члена парламента считается принятым, если его поддержит 3/5 от полного состава законодательного органа.

Согласно действующему регламенту для этого необходима поддержка 76 депутатов. После внесения поправок, для получения согласия нужна будет поддержка 90 членов парламента из 150.

Парламентское большинство предлагает принять поправки в ускоренном порядке. А причиной подготовки законодательных изменений называет компромиссное соглашение по выходу из политического кризиса, подписанное 19 апреля между правящей партией и оппозицией.

Инициатива будет вынесена на заседание бюро парламента в понедельник.

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Темы:
Парламент Грузии (320)
Теги:
Парламент Грузии, Грузия

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