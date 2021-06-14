Это победа - глава МИД о роли Грузии в процессе медиации между Арменией и Азербайджаном

Грузия сыграла важную посредническую роль в сложных отношениях между Арменией и Азербайджаном, результатом которой было передача Армении азербайджанской стороной 15 пленных армян

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Власти Грузии всегда пытались сыграть роль медиатора и получить функцию миротворца в регионе, заявил министр иностранных дел Грузии, вице-премьер Давид Залкалиани на брифинге.

На прошлой неделе стало известно, что Азербайджан освободил 15 пленных - граждан Армении, задержанных во время конфликта, при активном посредничестве премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и и. о. заместителя помощника госсекретаря США Филиппа Рикера.

Кроме того армянская сторона передала Азербайджану важные материалы через премьер-министра Грузии. Глава грузинского правительства лично находился в постоянном контакте с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

"Усилия предпринимались и до того, но конкретного результата не было. И впервые этот результат настал. Это беспрецедентный случай, победа страны, огромная победа нашей страны. И то, что постоянно из Тбилиси в рамках формата Большой семерки проходила данная медиация и фасилитация с нашей стороны, и мировые лидеры постоянно интересовались, что происходило в плане медиации, каким был прогресс, и из Тбилиси они постоянно получали сообщения, тем самым наш вопрос стал еще более актуальным. Нашу роль, значение и функцию увидели", - отметил Залкалиани.

Довольно интенсивные попытки медиации начаты уже 2–3 месяца назад, и в последний месяц они вошли в активную фазу, когда премьер-министр Грузии посетил с визитом Азербайджан, Армению и Турцию, подчеркнул Залкалиани.

"Нам нужно прилагать огромные усилия для того, чтобы тематика Грузии постоянно была в повестке дня международного сообщества, и для этого мы используем разные методы и тактические пути. Один из важных вопросов в этих международных отношениях - показать наше значение, показать нашу функцию крупным игрокам в регионе. Именно на это было направлено то, что было сделано в течение последних 2-3 дней, то, что сделали власти Грузии под руководством премьер-министра", - отметил Залкалиани.

Ранее посольство Армении сделало заявление, в котором отметило посредническую роль грузинской стороны в отношениях с Азербайджаном. Поддержку правительства Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили в проведении гуманитарной акции отметили и в МИД Азербайджана. Также сделал заявление и отметил важную роль Грузии Госдеп США.

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