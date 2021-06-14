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Георгий Гахария

"Меня не закомплексовать" - Гахария

photo: Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (483)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210614/252020038/Menya-ne-zakompleksovat---Gakhariya.html

Экс-премьер Грузии открыл офис региональной организации своей партии в Батуми и сделал несколько заявлений для журналистов

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Экс-премьер Грузии Георгий Гахария заявляет, что его основная мотивация – сделать все, что он не успел на посту главы правительства, гораздо лучше, быстрее и эффективнее.

Гахария подал в отставку в феврале этого года из-за разногласий с правящей партией. После ухода с государственной службы он создал свою партию и выступил с критикой "Грузинской мечты". После возвращения в политику экс-премьер стал главной мишенью для критики со стороны  бывшей команды. "Грузинская мечта" отождествила его уход из партии с "государственной изменой" и назвала "предателем".

Ираклий Гарибашвили
photo: Government of Georgia / FB
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"Это та мотивация, из-за которой мы здесь стоим. Это та ответственность, которую мы испытываем перед нашими гражданами. Если кто-то думает, что  закомплексует меня, если будет говорить, почему я не смог сделать тогда (когда был премьером), то не сможет сделать этого по элементарной причине – то, что мы не смогли сделать (и признаю, что многого не сделали), и является той основной мотивацией и основной ответственностью сделать все гораздо лучше, гораздо быстрее и эффективнее сейчас", - заявил Гахария.

Георгий Гахария сделал это заявление на открытии офиса региональной организации своей партии "За Грузию" в Батуми. Возглавит региональную организацию партии бывший член сакребуло Батуми Ираклий Микеладзе.

Как заявил Гахария, это первый шаг в создании сети региональных организаций партии.

"После Тбилиси мы открываем первый региональный офис в Батуми, и это не случайно. Уверен, что будущий успех нашей страны определяется успехом Тбилиси, Батуми и других городов. Поэтому мы сделали этот шаг абсолютно осознанно", - заявил Гахария журналистам.

Георгий Гахария на презентации партии За Грузию
photo : press-service of George Gakharia
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По его информации, сегодня же состоялась первое заседание политсовета.

"Мы рассмотрели те принципиальные направления, которые уже отражены в нашей программе. Программа включает социально-экономическое развитие, права человека и будущее развитие демократии и что самое главное - безопасность", - отметил Гахария.

На сегодняшний день Гахария – один из самых популярных грузинских политиков и ушедших в отставку премьер-министров. Любой его пост и фотография в социальных сетях набирают тысячи лайков, что является рекордом для грузинской политики.

В последнем исследовании общественного мнения, проведенном Международным республиканским институтом США (IRI) в феврале 2021 года, Гахария занял второе место в рейтинге самых популярных персон после Патриарха Грузии Илии II.

Еще до создания партии он перетянул на свою сторону шесть депутатов парламента, а также часть региональных чиновников в различных структурах.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (483)
Теги:
Георгий Гахария, Батуми, Политика, Грузия

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