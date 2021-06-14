Генсек НАТО заявил, что срок вступления Грузии в альянс не обсуждается

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Грузия станет членом НАТО, но о дате вступления мы сегодня не говорим, заявил на Брюссельском форуме Фонда Маршалла генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я верю, что союзники по НАТО подтвердят принятые нами ранее решения, в том числе решение саммита в Бухаресте, где мы четко заявили, что Грузия станет членом НАТО, однако конкретная дата не определена, о дате не будет речи и сегодня. Мы фокусированы на реформах, продолжаем поддерживать Грузию и укрепляем ее институты обороны и безопасности. Послание состоит в том, что дверь в НАТО открыта", - сказал Столтенберг.

На вопрос, ожидается ли разработка дорожной карты для Грузии в ближайшем будущем, он заявил, что дверь в НАТО открыта, хотя не планируется говорить о конкретных сроках.

Грузия и НАТО

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира".

С 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным, а в 2011 году Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в Альянсе.

Руководство НАТО неоднократно заявляло, что двери в НАТО "открыты для Грузии", однако сроки возможного вступления страны в организацию не называются.

Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения этого Альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии.