Гарибашвили поздравил нового премьер-министра Израиля с избранием

С нетерпением жду тесного сотрудничества для дальнейшего развития и углубления нашего прочного партнерства, написал премьер Грузии

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

В воскресенье парламент Израиля большинством голосов утвердил новый состав коалиционного правительства, главой которого стал лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет.

"Я желаю удачи премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, c нетерпением жду тесного сотрудничества для дальнейшего развития и углубления нашего прочного партнерства", - написал премьер-министр Грузии в социальной сети Twitter.

Гарибашвили подчеркнул, что Грузию и Израиль связывает 26 веков особой дружбы и общего культурного наследия.

В ближайшие два года кабмином будет руководить 49-летний Беннет, после этого, согласно коалиционным договоренностям, его сменит лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.

Беннет сменил на посту лидера партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху, который руководил правительством более 12 лет.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.