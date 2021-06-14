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Еврейский центр Гилель

Гарибашвили поздравил нового премьер-министра Израиля с избранием

© Sputnik / Levan Avlabreli
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (625)
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С нетерпением жду тесного сотрудничества для дальнейшего развития и углубления нашего прочного партнерства, написал премьер Грузии

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

В воскресенье парламент Израиля большинством голосов утвердил новый состав коалиционного правительства, главой которого стал лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет.

Вид на город Тель-Авив
© photo: Sputnik / I. Nosov
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"Я желаю удачи премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, c нетерпением жду тесного сотрудничества для дальнейшего развития и углубления нашего прочного партнерства", - написал премьер-министр Грузии в социальной сети Twitter.

Гарибашвили подчеркнул, что Грузию и Израиль связывает 26 веков особой дружбы и общего культурного наследия.

В ближайшие два года кабмином будет руководить 49-летний Беннет, после этого, согласно коалиционным договоренностям, его сменит лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.

Беннет сменил на посту лидера партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху, который руководил правительством более 12 лет.

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Темы:
Внешняя политика Грузии (625)
Теги:
Ираклий Гарибашвили, Правительство, Израиль, Грузия

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