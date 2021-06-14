Парламент Грузии изучит участие граждан в работе муниципалитетов

В октябре текущего года граждане страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло в 64 районах и городах

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. В парламенте Грузии создана тематическая группа для изучения степени вовлеченности граждан в деятельность муниципалитетов, после чего она даст соответствующие рекомендации, заявил журналистам в понедельник председатель парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Созар Субари.

По словам депутата, законодательство в сфере самоуправления с 2014 года почти безупречно, в стране подписаны практически все международные документы, но, как правило, внедрение всего этого на практике происходит позже, поэтому было принято решение. изучить ситуацию и дать рекомендации.

"Сегодня в десяти муниципалитетах реализуются определенные программы. Насколько успешны эти проекты, будет оценено, чтобы затем распространить их на всю Грузию", сказал Субари.

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут в октябре текущего года. Граждане страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло в 64 районах и городах.

Эти выборы определят не только состав органов самоуправления Грузии, но и возможно станут поводом для назначения внеочередных парламентских выборов. Это произойдет, если правящая партия "Грузинская мечта" не наберет на выборах 43% голосов.

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Между тем своим кандидатом на пост мэра Тбилиси к этому времени выдвинула лишь новоиспеченная коалиция из четырех непарламентских партий – "Национальный фронт". Они сделали ставку на кандидатуре известного грузинского адвоката Зазе Хатиашвили.

Что касается правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", известно, что своих кандидатов в мэры городов и районов она назовет в июле.

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