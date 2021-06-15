С кем экс-премьер Грузии встречается в Брюсселе? - первый неофициальный визит Гахария

В программе визита Георгия Гахария запланированы встречи довольно высокого уровня в Европарламенте, Службе внешней политики и безопасности ЕС и в Офисе президента Совета Европы, а также в штаб-квартире НАТО

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария отправляется в Брюссель, где проведет рабочие встречи с западными партнерами, сообщает пресс-служба его партии "За Грузию".

Гахария отправился в Бельгию вместе с членом политсовета партии Кахабером Кемоклидзе. У политиков намечены встречи с депутатами Европарламента, представителями Службы внешней политики и безопасности ЕС и Офиса президента Совета Европы, а также с представителями НАТО.

Кроме того запланированы встречи с представителями различных аналитических центров.

Между тем, сегодня в Брюсселе стартует саммит лидеров 27 стран ЕС и США.

Гахария подал в отставку в феврале этого года из-за разногласий с правящей партией. После ухода с государственной службы он создал свою партию и выступил с критикой "Грузинской мечты", обвинив ее в заботе о собственных интересах больше, чем о государственных. В ответ на это правящая партия и ее основатель Бидзина Иванишвили обвинили Гахария в "государственной измене".

На сегодняшний день Гахария – один из самых популярных грузинских политиков и ушедших в отставку премьер-министров. В последнем исследовании общественного мнения, проведенном Международным республиканским институтом США (IRI), в феврале 2021 года, Гахария занял второе место в рейтинге самых популярных персон после Патриарха Грузии Илии II.

Еще до создания партии он перетянул на свою сторону шесть депутатов парламента, а также часть региональных чиновников в различных структурах.

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