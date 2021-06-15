12:16 15 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8829
  • 100 RUB4.4320
  • USD3.2040
Поиск
Георгий Гахария на презентации партии За Грузию

С кем экс-премьер Грузии встречается в Брюсселе? - первый неофициальный визит Гахария

photo : press-service of George Gakharia
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Политическая жизнь Грузии (485)
20 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/01/251890759.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210615/252024713/S-kem-eks-premer-Gruzii-vstrechaetsya-v-Bryussele---pervyy-neofitsialnyy-vizit-Gakhariya.html

В программе визита Георгия Гахария запланированы встречи довольно высокого уровня в Европарламенте, Службе внешней политики и безопасности ЕС и в Офисе президента Совета Европы, а также в штаб-квартире НАТО

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария отправляется в Брюссель, где проведет рабочие встречи с западными партнерами, сообщает пресс-служба его партии "За Грузию".

Гахария отправился в Бельгию вместе с членом политсовета партии Кахабером Кемоклидзе. У политиков намечены встречи с депутатами Европарламента, представителями Службы внешней политики и безопасности ЕС и Офиса президента Совета Европы, а также с представителями НАТО.

Партия Гахария За Грузию
© Sputnik / Alex Shlamov
А был ли заговор? Гахария требует начать расследование обвинений Кобахидзе

Кроме того запланированы встречи с представителями различных аналитических центров.

Между тем, сегодня в Брюсселе стартует саммит лидеров 27 стран ЕС и США.

Гахария подал в отставку в феврале этого года из-за разногласий с правящей партией. После ухода с государственной службы он создал свою партию и выступил с критикой "Грузинской мечты", обвинив ее в заботе о собственных интересах больше, чем о государственных. В ответ на это правящая партия и ее основатель Бидзина Иванишвили обвинили Гахария в "государственной измене".

На сегодняшний день Гахария – один из самых популярных грузинских политиков и ушедших в отставку премьер-министров. В последнем исследовании общественного мнения, проведенном Международным республиканским институтом США (IRI), в феврале 2021 года, Гахария занял второе место в рейтинге самых популярных персон после Патриарха Грузии Илии II.

Еще до создания партии он перетянул на свою сторону шесть депутатов парламента, а также часть региональных чиновников в различных структурах. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (485)
Теги:
Визит, Брюссель, Георгий Гахария, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Разрушенная наводнением территория Тбилисского зоопарка. Из серии Тбилисское наводнение 13 июня
Смытые дома, хищники на улицах и десятки смертей – фото наводнения в Тбилиси
Протесты в Грузии против роста цен на коммунальные услуги - видео
Протесты в Грузии против роста цен на коммунальные услуги - видео
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться