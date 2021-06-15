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Ираклий Кобахидзе

Что помешало отставке Гахария с поста главы МВД Грузии? - Кобахидзе открыл карты

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (486)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210615/252026430/Chto-pomeshalo-otstavke-Gakhariya-s-posta-glavy-MVD-Gruzii---Kobakhidze-otkryl-karty.html

Лидер "Грузинской мечты" спустя два года решил рассказать, как правящая партия пыталась избавиться от наломавшего дров министра внутренних дел, но в итоге сделала его премьер-министром

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Отставка Георгия Гахария с поста министра внутренних дел после известных событий 20 июня 2019 года в Тбилиси была неизбежной, однако этому помешали внешние факторы, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Мтавари".

Кстати, сам он вынужден был подать в отставку именно из-за этих событий, впоследствии названных "гавриловской ночью".

Георгий Гахария на презентации партии За Грузию
photo : press-service of George Gakharia
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Антироссийская акция перед парламентом Грузии 20 июня переросла в беспорядки и антиправительственные выступления. Ближе к ночи полиция стала применять слезоточивый газ и резиновые пули против участников акции. В ту ночь пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

Отставка Гахария была основным требованием гражданских активистов и оппозиции, которые обвиняли его, как министра внутренних дел, в превышении силы и запрещенных средств при разгоне акции протеста.

"Вскоре после 20 июня внутри команды состоялась дискуссия, было такое мнение, и не один из наших лидеров говорил, что будет лучше, если Гахария уйдет. В какой-то момент этот вопрос созрел, но затем что-то изменило данное решение, не кто-то, а что-то. Не могу сказать что, но, может, в определенный момент настанет время для этого. Был какой-то фактор, внешний фактор, который в итоге привел нас к решению отказаться от отставки. Этот фактор был связан с ним", - отметил Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе
photo: Georgian Dream / FB
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По его словам, после разгона акции "Грузинская мечта" сделала все, чтобы радикально изменить имидж Гахария в лучшую сторону.

"Мы отличались подобными оценками в адрес Гахария не только публично, но и максимально укрепляли его сначала как министра внутренних дел, а затем как премьера. Вы помните, что его состояние было тяжелым, особенно после 20 июня, и команда сделала все, чтобы радикально изменить его имидж. Это не были только публичные заявления, мы делали это и внутри команды", - сказал Кобахидзе.

Что касается непосредственно событий 20 июня, по словам Кобахидзе, проведенная ведомством Гахария операция породила определенные сомнения.

"Операция была абсолютно непонятно спланирована им (Гахария). Имею в виду операцию разгона, что в итоге привело к тяжелым последствиям… Безусловно, он принимал решения. Безусловно, он был ответственным за планирование спецоперации, и он сам это делал вместе с одним из своих заместителей", - заявил Кобахидзе.

По его словам, первый вопрос, который появился в связи с операцией, - почему спецназ стоял снаружи, а не за воротами парламента. И второй – почему не были использованы водометы и другие мягкие спецсредства.

"Если бы спецназ стоял внутри и если были бы использованы простые мягкие средства, то можно было бы избежать всего. Мы думали, что это была ошибка. А возможно, и нет", - отметил Кобахидзе.

Вскоре после тех трагических событий Георгий Гахария вместо отставки получил повышение, став премьер-министром страны. А уже с этой должности он ушел в феврале этого года из-за разногласий с правящей партией.

После ухода с государственной службы Гахария создал свою партию и стал основным конкурентом "Грузинской мечты". 

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (486)
Теги:
Георгий Гахария, Ираклий Кобахидзе, Грузия

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