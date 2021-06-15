В парламенте Грузии рассмотрели стратегию контроля незаразных заболеваний

С национальной стратегией превенции и контроля незаразных заболеваний депутатов ознакомил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Национальную стратегию превенции и контроля незаразных заболеваний, план действий на 2021-2025 и 2021-2023 годы, представил парламенту глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Парламентский комитет по вопросам здравоохранения провел заседание научно-консультационного совета содействия здоровью и превенции заболеваний, на котором Гамкрелидзе представил стратегический документ.

Документ был разработан при поддержке ВОЗ и ЕС в рамках проекта "Солидарность для здоровья", который, помимо Грузии, осуществляется в пяти странах Восточного партнерства.

Как отмечалось на заседании комитета, незаразные болезни являются главной причиной заболеваемости, смертности, снижения трудоспособности как в Грузии, так и во всем мире. В Грузии три четверти заболеваний и 94% смертности приходится именно на незаразные заболевания.

Самые распространенные незаразные заболевания – это сердечно-сосудистые заболевания, рак, сахарный диабет, хронические респираторные заболевания. Риск-факторами являются табак, алкоголь, низкая физическая активность и нездоровое питание.

В документе описаны механизмы превенции и практика менеджмента, определены приоритеты будущих пяти лет, рекомендации, которые доступны и эффективны для страны.

В разработке стратегии приняли участие эксперты, работающие в сфере управления и превенции незаразных заболеваний, а также профессиональные ассоциаций.

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