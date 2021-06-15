18:07 15 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8829
  • 100 RUB4.4320
  • USD3.2040
Поиск
Прием у врача

В парламенте Грузии рассмотрели стратегию контроля незаразных заболеваний

© photo: Sputnik / Alexander Kriazhev
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Здравоохранение в Грузии (423)
5 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/0f/252029637.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210615/252029652/V-parlamente-Gruzii-rassmotreli-strategiyu-kontrolya-nezaraznykh-zabolevaniy.html

С национальной стратегией превенции и контроля незаразных заболеваний депутатов ознакомил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Национальную стратегию превенции и контроля незаразных заболеваний, план действий на 2021-2025 и 2021-2023 годы, представил парламенту глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Парламентский комитет по вопросам здравоохранения провел заседание научно-консультационного совета содействия здоровью и превенции заболеваний, на котором Гамкрелидзе представил стратегический документ.

Парламент Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Правительство Грузии сохранит право управления пандемией до 2022 года

Документ был разработан при поддержке ВОЗ и ЕС в рамках проекта "Солидарность для здоровья", который, помимо Грузии, осуществляется в пяти странах Восточного партнерства.

Как отмечалось на заседании комитета, незаразные болезни являются главной причиной заболеваемости, смертности, снижения трудоспособности как в Грузии, так и во всем мире. В Грузии три четверти заболеваний и 94% смертности приходится именно на незаразные заболевания.

Самые распространенные незаразные заболевания – это сердечно-сосудистые заболевания, рак, сахарный диабет, хронические респираторные заболевания. Риск-факторами являются табак, алкоголь, низкая физическая активность и нездоровое питание. 

В документе описаны механизмы превенции и практика менеджмента, определены приоритеты будущих пяти лет, рекомендации, которые доступны и эффективны для страны.

В разработке стратегии приняли участие эксперты, работающие в сфере управления и превенции незаразных заболеваний, а также профессиональные ассоциаций. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Здравоохранение в Грузии (423)
Теги:
здравоохранение, Парламент Грузии, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Актрисы сериала Друзья Дженнифер Энистон и Кортни Кокс
Звезды Голливуда и их отношения: кто с кем дружит в шоу-бизнесе
Туризм в Грузии: черноморское побережье Аджарии ждет гостей - видео
Туризм в Грузии: черноморское побережье Аджарии ждет гостей - видео
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
Было - стало: состав парламента Грузии 10 созыва
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться