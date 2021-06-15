Лидер партии "Для народа" предлагает себя единым кандидатом в мэры Тбилиси от оппозиции

Анна Долидзе рассчитывает, что мэром Тбилиси должен стать "человек для народа", поэтому и предлагает рассмотреть в этом качестве ее кандидатуру

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Лидер партии "Для народа" Анна Долидзе предложила себя в качестве единого кандидата от оппозиции в мэры Тбилиси.

Выборы мэра Тбилиси, как и выборы мэров еще 63 городов и районов, пройдут в октябре этого года. Чтобы выиграть выборы оппозиция рассматривает возможность представления единого кандидата.

"В СМИ долго обсуждается вопрос, кто должен быть единым кандидатом в мэры Тбилиси. Я думаю, что это должен быть человек для народа. Я предлагаю обществу рассмотреть мою кандидатуру", – написала Долидзе на своей странице в соцсети Facebook.

Анна Долидзе после того, как ушла из Высшего совета юстиции, основала свою партию "Для народа" и даже баллотировалась на парламентских выборах в октябре прошлого года в качестве мажоритарного кандидата в Чугуретском округе в Тбилиси, но не смогла набрать более 17 процентов голосов.

Между тем, в оппозиции пока не пришли к общему соглашению, кто будет баллотироваться на пост мэра Тбилиси и будет ли это единый кандидат. Наиболее вероятным кандидатом эксперты рассматривают лидера "Единого национального движение" Нику Мелия.

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