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Парламентский секретарь президента Анна Долидзе

Лидер партии "Для народа" предлагает себя единым кандидатом в мэры Тбилиси от оппозиции

photo: Georgian Trade Unions / FB
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (487)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210615/252029787/Lider-partii-Dlya-naroda-predlagaet-sebya-edinym-kandidatom-v-mery-Tbilisi-ot-oppozitsii.html

Анна Долидзе рассчитывает, что мэром Тбилиси должен стать "человек для народа", поэтому и предлагает рассмотреть в этом качестве ее кандидатуру

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Лидер партии "Для народа" Анна Долидзе предложила себя в качестве единого кандидата от оппозиции в мэры Тбилиси.

Выборы мэра Тбилиси, как и выборы мэров еще 63 городов и районов, пройдут в октябре этого года. Чтобы выиграть выборы оппозиция рассматривает возможность представления единого кандидата.

Правящая партия Грузинская мечта - главный офис
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"В СМИ долго обсуждается вопрос, кто должен быть единым кандидатом в мэры Тбилиси. Я думаю, что это должен быть человек для народа. Я предлагаю обществу рассмотреть мою кандидатуру", – написала Долидзе на своей странице в соцсети Facebook.

Анна Долидзе после того, как ушла из Высшего совета юстиции, основала свою партию "Для народа" и даже баллотировалась на парламентских выборах в октябре прошлого года в качестве мажоритарного кандидата в Чугуретском округе в Тбилиси, но не смогла набрать более 17 процентов голосов.

Между тем, в оппозиции пока не пришли к общему соглашению, кто будет баллотироваться на пост мэра Тбилиси и будет ли это единый кандидат. Наиболее вероятным кандидатом эксперты рассматривают лидера "Единого национального движение" Нику Мелия.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (487)
Теги:
Анна Долидзе, выборы, Грузия

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