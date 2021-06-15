Леван Васадзе потребовал запретить разврат и гей-парад

Лидер партии "ЭРИ" в первую очередь требует запретить в стране рекламу разврата и марши типа "Тбилиси прайд"

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Бизнесмен Леван Васадзе, основавший свою партию "ЭРИ", намерен бороться с развратом и безнравственностью на законодательном уровне.

Как заявил Васадзе на пресс-конференции, сегодня власти должны принять закон, запрещающий пропаганду разврата в стране, и отменить марш ЛГБТ-сообщества "Тбилиси прайд".

НПО "Тбилиси Прайд" планирует провести 5 июля в центре Тбилиси "Марш достоинства". Лозунгом марша будет "Выйди в знак солидарности". Среди требований участников марша к властям: проводить политику, ориентированную на человека, защитить безопасности и свободу выражения мнения каждого гражданина, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности, бороться с преступностью на почве ненависти.

Васадзе считает, что правительство не должно позволять ЛГБТ-активистам проводить марш, а радикальным группировкам дестабилизировать ситуацию в стране.

"Мы видели адский клип, снятый для рекламы так называемого прайда. Он категорически противоречит нормам морали нашего общества", – сказал Васадзе.

По его словам, попытки установить такую антикультуру в стране равносильны тому, что Грузия выйдет из норм международного сообщества.

"Я призываю политическое руководство страны, лидеров "Грузинской мечты" прекратить играть в игры и сделать четкий выбор, встать на сторону общественной морали и традиций", – сказал Васадзе.

По его словам, правительству дается 10-дневный срок, чтобы отменить неделю прайда и не давать повода для эскалации в стране.

17 мая 2013 года противники ЛГБТ-сообщества жестоко расправились с участниками акции против гомофобии. В результате их действий пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проводились под серьезной охраной полиции.

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