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Леван Васадзе. Встреча митинг в парке на набережной у резиденции президента 16 мая 2021 года

Леван Васадзе потребовал запретить разврат и гей-парад

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (489)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210615/252030304/Levan-Vasadze-trebuet-borotsya-s-beznravstvennostyu-siloy-zakona.html

Лидер партии "ЭРИ" в первую очередь требует запретить в стране рекламу разврата и марши типа "Тбилиси прайд"

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Бизнесмен Леван Васадзе, основавший свою партию "ЭРИ",  намерен бороться с развратом и безнравственностью на законодательном уровне.

Как заявил Васадзе на пресс-конференции, сегодня власти должны принять закон, запрещающий пропаганду разврата в стране, и отменить марш ЛГБТ-сообщества "Тбилиси прайд".

Бизнесмен Леван Васадзе на акции протеста против парада гордости
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Известный грузинский бизнесмен Леван Васадзе идет в политику спасать страну

НПО "Тбилиси Прайд" планирует провести 5 июля в центре Тбилиси "Марш достоинства". Лозунгом марша будет "Выйди в знак солидарности". Среди требований участников марша к властям: проводить политику, ориентированную на человека, защитить безопасности и свободу выражения мнения каждого гражданина, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности, бороться с преступностью на почве ненависти.

Васадзе считает, что правительство не должно позволять ЛГБТ-активистам проводить марш, а радикальным группировкам дестабилизировать ситуацию в стране.

"Мы видели адский клип, снятый для рекламы так называемого прайда. Он категорически противоречит нормам морали нашего общества", – сказал Васадзе.

По его словам, попытки установить такую антикультуру в стране равносильны тому, что Грузия выйдет из норм международного сообщества.

"Я призываю политическое руководство страны, лидеров "Грузинской мечты" прекратить играть в игры и сделать четкий выбор, встать на сторону общественной морали и традиций", – сказал Васадзе.

По его словам, правительству дается 10-дневный срок, чтобы отменить неделю прайда и не давать повода для эскалации в стране.

17 мая 2013 года противники ЛГБТ-сообщества жестоко расправились с участниками акции против гомофобии. В результате их действий пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проводились под серьезной охраной полиции. 

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (489)
Теги:
Политика, Грузия

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