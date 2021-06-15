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Города мира. Ватикан

Президент Грузии едет в Ватикан на встречу с Папой Римским

© photo: Sputnik / Nataliya Seliverstova
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (626)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210615/252030842/Prezident-Gruzii-posetit-s-vizitom-Vatikan.html

В рамках визита Саломе Зурабишвили встретится с Папой Римским Франциском и другими представителями Ватикана высокого ранга

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетит Ватикан с официальным визитом 16 июня, об этом сообщается на сайте администрации главы государства.

Президента Грузии встретится с Его святейшеством Папой Римским Франциском.

В рамках визита запланированы и другие встречи высокого ранга.

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photo : press-service of George Gakharia
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Грузия и Ватикан установили дипломатические отношения в мае 1992 года.

В активизации и углублении двусторонних отношений между двумя государствами важную роль сыграл визит Папы Римского Иоанна Павла Второго в Грузию в 1999 году. Побывал в Грузии с официальным визитом и Папа Римский Франциск в 2016 году. Его визит прошел под девизом "Мир вам".

Двусторонние отношения между Ватиканом и Грузией успешно развиваются в сферах науки и образования. Благодаря стипендиям, которые выделяет Святой Престол, грузинским студентам предоставляется возможность получить теологическое образование в Риме. Ватикан также выделяет стипендии талантливым грузинским музыкантам, чтобы они смогли продолжить обучение в ведущих консерваториях Италии.

А в 2011 году грузинским ученым была дана возможность в течение двух лет работать в защищенных архивах конгрегации Ватикана "Пропаганда Фиде", где хранятся древнейшие рукописи о Грузии.

Святой Престол также большое внимание уделяет защите и восстановлению грузинских памятников культуры. Так в Грузии при поддержке нунциатуры Святого Престола удалось восстановить древнейшие грузинские иконы из грузинского высокогорного края Сванети, а также была основана мастерская, в которой желающие могут освоить искусство работы эмалью. 

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Темы:
Внешняя политика Грузии (626)
Теги:
Визит, Ватикан, Президент Грузии, Грузия

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