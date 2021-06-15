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Встреча в Эргнети в рамках МПРИ

Юбилейная встреча в Эргнети: что обсуждали представители Цхинвали и Тбилиси

photo: European Union External Action
Политика
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На встрече присутствовали генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид и директор по политике безопасности и обороны Европейской службы внешних действий Джоаннеке Бальфурт

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Очередная, сотая, встреча представителей грузинской и югоосетинской сторон в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) прошла в Эргнети, однако достигнуть конкретных результатов сторонам опять не удалось.

Встреча в Эргнети состоялась традиционно при посредничестве ЕС и ОБСЕ, последний раз переговоры в таком формате проводились в апреле 2021 года.

Флаг с символикой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
© photo: Sputnik / Sergey Averin
Генсек ОБСЕ прибывает в Грузию с официальным визитом

Стороны обсудили ряд вопросов по текущей ситуации на линии разделения, но по основным не пришли к согласию.

На этот раз на встрече присутствовали генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид и директор по политике безопасности и обороны Европейской службы внешних действий Джоаннеке Бальфурт. Они отметили необходимость конструктивного и прагматичного решения вопросов, представляющих взаимный интерес.

По оценке наблюдателей, переговоры прошли в конструктивной атмосфере и затронули все вопросы, которые участники считали важными для поддержания стабильности и обеспечения безопасности на местах.

Позиции Тбилиси и Цхинвали

Между тем грузинская сторона поставила вопрос происходящего на де-факто границе и о задержанных гражданах Грузии.

"Мы рассмотрели возможность визита членов семьи Зазы Гахеладзе в Цхинвали к нему на свидание, и надеемся, что его дата станет известна в ближайшем будущем", – сказал переговорщик от Грузии, представитель Службы государственной безопасности Ираклий Антадзе.

Встреча в Эргнети в рамках МПРИ
photo: European Union External Action
Без прорывов: о чем говорили представители Тбилиси и Цхинвали на встрече

В свою очередь полномочный представитель югоосетинской стороны Егор Кочиев поставил вопрос полицейского поста в селе Чорчана Хашурского района (регион Шида Картли), который Цхинвали считает незаконным.

Стороны договорились о новой встрече 13 июня.

Встречи МПРИ – по отдельности с представителями Сухуми и Цхинвали проводятся при участии международных посредников с 2009 года. Грузия потеряла контроль над этими территориями после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость и разместила здесь свои военные базы. Тбилиси заявляет своей главной задачей восстановление территориальной целостности страны, подчеркивая, что это должно быть сделано мирным путем.

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Теги:
Эргнети, ОБСЕ, Грузия

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